The Witcher 3’ün 10. yılına özel tasarlanan iki farklı Xbox kontrolörü sınırlı sayıda üretildi ve yurt dışında satışa sunuldu. Microsoft ve CD Projekt RED, The Witcher 3’ün 10. yılına özel temaya sahip iki farklı Xbox oyun kumandasını piyasaya sürdü. Standart ve Elite olmak üzere tam tamına iki versiyona sahip.

Microsoft, The Witcher 3: Wild Hunt’ın piyasaya sürülmesinin 10. yılına özel iki yeni Xbox kontrol cihazını duyurdu. CD Projekt RED ile birlikte geliştirilen sınırlı üretim kumandalar, hem tasarımları hem de oyun evrenine gönderme yapan detaylarıyla dikkat çekiyor.

Yeni tanıtılan modeller arasında standart Xbox Kablosuz Oyun Kumandası ile Xbox Elite Wireless Series 2 Core versiyonu bulunuyor. Her iki model de siyah zemin üzerine kırmızı detaylara sahip ve ön yüzeylerinde Geralt’ın kurt kolyesi simgesi yer alıyor.

The Witcher 3 için 10. yıla özel kontrolör

CD Projekt RED tasarım ekibi, bu kumandaları oluştururken oyunculara oyunla bütünleşmiş bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirtti. Standart model 79,99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulurken, Elite Series 2 versiyonu ise 169,99 dolarlık fiyatıyla yalnızca Microsoft Store üzerinden edinilebiliyor. Ürünlerin ne kadar süreyle satışta kalacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca her iki ürünün Türkiye’de satışa sunulmadığı belirtildi.

Öte yandan serinin yeni oyunu The Witcher 4, geçtiğimiz yıl yapılan The Game Awards etkinliğinde duyurulmuştu. Henüz net bir çıkış tarihi bulunmayan oyunun ise 2026 yılının başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.