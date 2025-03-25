Microsoft, siber güvenlik üzerine çalışacak yeni yapay zekâ ajanlarını duyurdu. Henüz kullanımda olmayan ajanlar, beyaz şapkalı hacker gibi çalışacaklar ve siber güvenlik olaylarına odaklanacaklar.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, beyaz şapkalı hacker olarak çalışacak yeni yapay zekâ ajanlarını duyurdu. 6 tanesi doğrudan Microsoft'a ait olan ajanlardan 5 tanesi ise Microsoft'un siber güvenlik alanında iş birliği yaptığı OneTrust, Aviatrix, BlueVoyant, Tanium ve Fletch gibi firmaları için tasarlandı.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre yeni yapay zekâ ajanları, siber güvenlik uzmanlarının işini kolaylaştıracak. Zira bu ajanlar, güvenlik açıklarını izlemek, kimlik avı ve veri kaybı olaylarını sınıflandırma ve yaşanan siber güvenlik olaylarını önceliklendirme gibi işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebilecekler.

Gelecek ay erişime açılacak

Microsoft'un beyaz şapkalı hacker olarak kullanılacak yapay zekâ ajanları, gelecek ay itibarıyla erişime açılacaklar. Ajanların siber güvenlik dünyasında ne kadar etkili olacağını ise erişime açıldıktan sonra daha iyi anlayabileceğiz.

Microsoft cephesinde yaşananlarla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.