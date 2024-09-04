Microsoft'un "Copilot+ PC" yapay zekâ bilgisayarlarında oyunlar denendi. Sonuçlarda Fortnite ve LoL gibi popüler yapımlar da dahil birçok oyunun çalışmadığı görüldü.

Microsoft, geçtiğimiz aylarda “Copilot+ PC” olarak nitelendirdiği Arm tabanlı Qualcomm işlemcili bilgisayarları tanıtmıştı. Farklı markalardan ortaklıklarla da geliştirilen bu cihazların, en iyi özelliklere sahip olduğu öne sürülmüştü. Ancak gelen yeni bilgiler, özellikle oyun tarafında bunun pek doğru olmadığını gösterdi.

Copilot+ PC’lerde kullanılan çiplerin, birçok oyunla uyumlu olmadığı ortaya çıktı. Qualcomm’un işlemcileri, oyunlarda sorun çıkarıyor. The Wall Street Journal’ın aktardığına göre Microsoft’un Arm işlemcili bilgisayarlarında 1300’den fazla oyun test edildi. Sonuçlarda bu oyunların sadece yarısının düzgün bir şekilde çalışabildiği görüldü.

League of Legends ve Fortnite gibi milyonların oynadığı oyunlar Microsoft’un yapay zekâ bilgisayarlarında sorun çıkartıyor

Daha da dikkat çekeni, dünyanın en çok oynanan oyunlarında sorunlar yaşaması. Öyle ki Fortnite ve League of Legends gibi milyonların oynadığı yapımlar, Copilot+ PC’lerde düzgün çalışmıyor. Oyunlarda hatalar görülüyor, hatta bazıları direkt hiç çalışmıyor. “En iyi özelliklere sahip” denilen bilgisayarların oyunlarda bu tarz performans göstermesi hâliyle tepki çekebilecek bir durum.

PC oyunlarının çoğu, birçok bilgisayarda yıllar boyunca standart olan Intel x86 çip mimarisinde çalışmak için tasarlanmış. Bunu çözmek için de Qualcomm işlemciler, Arm’a çeviren bir yazılım kullanıyorlar. Ancak uzmanlara göre bu yaklaşım mükemmel değil ve sorunlu. Bu sorunlar da oyunlarda hatalara ve çalışmamaya yol açıyor.

Bunlara ek olarak sorunların bir başka nedeninin hile yapmayı önleyen yazılımlar olduğu da belirtilmiş. Günümüzde birçok oyunda gördüğümüz bu özellikler, Arm ile uyumsuz olabiliyormuş. Qualcomm, daha iyi uyumluluk için hile karşıtı yazılım geliştiricileriyle ortaklaşa çalıştığını söylüyor.

Microsoft ve Qualcomm, grafik gereksinimleri yüksek olanlar başta olmak üzere Copilot+ PC’lerin bazı oyunları oynatmayabileceğini doğruladı. Microsoft, bu tarz oyunları oynamak isteyenlerin farklı PC’lere yönelebileceğini söylerken Qualcomm ise çiplerinin şu an için bir “oyun platformu olarak değerlendirilmediğini” vurguladı.

Kısacası her iki şirket de sorunun farkında. Bu durumu ne zaman çözeceklerini bekleyip göreceğiz. Şu anda oyunlar, bilgisayarlar için en önemli konulardan biri. Tabii ki yapay zekânın da etkisi büyük ancak şirketler, gerçekten yüksek satışlara ulaşmak istiyorlarsa bu konuda iyileştirmeler yapmalılar.