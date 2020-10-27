Xbox Series X/S'in Etkileyici Özelliklerini Gösteren Video

Microsoft, Xbox Series X ve Xbox Series S için bir inceleme videosu paylaştı. Paylaşılan video, Microsoft'un yeni nesil oyun konsollarının bazı etkileyici özelliklerini gözler önüne seriyor. Microsoft'un yeni oyun konsolu, birkaç hafta içerisinde oyunculara ulaşacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, birkaç hafta içerisinde piyasaya sürülecek yeni oyun konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S için yeni bir video yayınladı. YouTube üzerinden yayınlanan bu video, Microsoft'un yeni oyun konsollarına derinlemesine bir bakış atmamızı sağlıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere video, genel olarak konsolların hızlı yapısına vurgu yapıyor.

Malik Prince ve Harrison Hoffman, yeni Xbox'lar için oluşturulan videoda ilk olarak, konsolların arayüzünden bahsediyorlar. Açıklamalardan hemen sonra Gears 5 oynamaya başlayan ikili, nispeten eski olan bir oyunu yeni nesil bir konsolda oynamanın nasıl olacağını Xbox hayranları ile paylaşıyorlar.

Yeni nesil konsollara değinen sunucular, Xbox Series X ve Xbox Series S'in etkileyici bir özelliğinden bahsediyorlar. Bu özellik, oyunlar arasında hızlı geçiş yapabilme. Şöyle ki oyuncular, yeni nesil Xbox'ları kullanırken her seferinde oyun ön yüklemesi ile uğraşmayacaklar. Bu da sık sık oyun değiştiren Xbox hayranlarının işlerini kolaylaştıracak. Üstelik bu özellik, ana ekran üzerinden doğrudan kullanabilecek.

Bu arada Xbox Series X ve Xbox Series S'in başka bir yeni özelliği de oyun ortasındayken erişilebilen bir kontrol ekranı. Bu ekran, en son oynanan oyunların, bildirimlerin, mesajların, arkadaş listesinin ve oyunlardaki başarımların görüntülenebilmesini sağlıyor. Bu sayede oyuncular, bir yandan oyun oynarken bir yandan da diğer detayları görüntüleyebiliyorlar.

Videoda gösterilen dikkat çekici özelliklerden bir tanesi de yenilenen bir paylaşma sistemi. Videoda yer alan bilgilere göre Xbox Series X ve Xbox Series S sahipleri, oyun konsollarının kumandalarındaki yeni bir butonu çok sevecekler. Bu buton, tek bir kez basıldığında ekran görüntüsü alma, basılı tutulduğunda ise ekran kaydı yapabiliyor. Üstelik alınan kayıtlar doğrudan Xbox hesabına eklenip, tüm cihazlarda erişilebilir oluyor. Oyuncular, bu buton aracılığıyla aldıkları fotoğraf ya da videoları sosyal medya hesaplarından kolayca paylaşabilecekler.

Yeni nesil Xbox'lar için hazırlanan videoyla ilgili bahsetmemiz gereken son bir şey daha var. Microsoft, Xbox Series X'in depolama alanının genişletilmesine, Seagate tarafından üretilen bir kartla imkan tanıyor. Sunucular, bu kartın da nasıl çalıştığını gösterdiler. Bu bağlamda, kartı bir Xbox Series X'e takan oyuncu, 2 saniye kadar bekleyecek. Bu sürenin sonunda da kart içerisinde bulunan oyunları oynamaya başlayabilecek.

İşte Xbox Series X ve Xbox Series S için hazırlanmış olan o video