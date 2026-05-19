Microsoft’tan Topluluk Odaklı Xbox Hamlesi: Oyuncularının Sesini Duyuracak Yeni Sistem Tanıtıldı

Microsoft, oyuncuların geri bildirimlerini daha doğrudan paylaşabilmesi için yeni “Xbox Player Voice” platformunu duyurdu. Sistem sayesinde oyuncular, Xbox deneyimini etkileyen konular hakkında doğrudan oy kullanabilecek ve görüş bildirebilecek.

Deniz Şen Deniz Şen /

Microsoft, Xbox kullanıcılarının sesini daha fazla duymak için yeni bir adım attı. Şirket tarafından duyurulan Xbox Player Voice sistemi, oyuncuların belirli özellikler, güncellemeler ve platform deneyimi hakkında doğrudan geri bildirim verebilmesini sağlayacak yeni bir merkez olarak karşımıza çıktı.

Yeni sistemin temel amacı, Xbox topluluğunun taleplerini daha şeffaf şekilde takip etmek ve oyuncuların en çok istediği yenilikleri önceliklendirmek.

Oyuncular doğrudan oy kullanabilecek.

Xbox Player Voice sistemiyle birlikte kullanıcılar belirli konular hakkında oy verebilecek. Böylece hangi özelliklerin daha fazla talep gördüğü doğrudan Xbox ekibi tarafından görülebilecek. Paylaşılan bilgilere göre sistem yalnızca basit anketlerden oluşmayacak. Oyuncular aynı zamanda fikir paylaşabilecek, mevcut sorunları bildirebilecek ve topluluk geri bildirimlerini destekleyebilecek.

Amaç daha şeffaf bir Xbox deneyimi sunmak.

Microsoft’un bu sistemle birlikte Xbox kullanıcılarıyla daha yakın iletişim kurmayı hedeflediği belirtiliyor. Özellikle kullanıcıların uzun süredir istediği bazı özelliklerin neden gelmediği ya da hangi geliştirmelerin öncelikli olduğu konusunda daha açık bir yapı kurulması planlanıyor. Şirketin son dönemde Game Pass, arayüz tasarımı ve bulut oyun tarafında yoğun geri bildirim aldığı düşünüldüğünde, Player Voice platformunun aktif şekilde kullanılacağı tahmin ediliyor.

Xbox Player Voice’un ilerleyen dönemde konsol özelliklerinden mağaza deneyimine kadar birçok konuda aktif rol oynayabileceği konuşuluyor. Microsoft’un sistemi zamanla daha kapsamlı hâle getirmesi de bekleniyor.

