Mobil dünyanın en popüler battle royal oyunlarından biri olan PUBG Mobile için büyük indirimlerle ya da kampanyalarla bedava denilebilecek fiyata UC satın alabileceğiniz Midasbuy yükleme merkezi ne kadar güvenli? Kullanıcıların yorumları üzerinden Midasbuy güvenilir mi gelin yakından bakalım.

Son yıllarda hızla popüler olan ve oynamayan çok az kişinin kaldığını tahmin ettiğimiz mobil oyun dünyasının en popüler battle royal oyunlarından biri olan PUBG Mobile’de başarılar kazandıkça bazı oyun itemleri satın alabilecek oyun için paralar kazanıyorsunuz. Ancak UC denilen oyun içi para birimini satın alabilmek için gerçek ücretler ödemeli ve bu şekilde oyun içi satın alımlar yapmalısınız.

UC yani Unknown Cash oyun içi para birimi satın alabileceğiniz yükleme merkezlerinden olan Midasbuy büyük indirimlerle ya da kampanyalarla bedava denilebilecek fiyatlara UC satın almanızı sağlıyor. Oyuncu dostu bir yükleme merkezi gibi görünse de kimse kimseye durduk yerde iyilik yapmaz. Kullanıcı yorumları üzerinden gelin Midasbuy güvenilir mi biraz daha yakından inceleyelim.

Midasbuy nedir?

Midasbuy, PUBG Mobil oyuncularının oyun sırasında bazı itemler satın almaları için gerekli Unknown Cash yani UC isimli oyun içi para birimini gerçek para karşılığında satın alabilecekleri bir yükleme merkezidir. Bu yükleme merkezinin en dikkat çeken farkı ise UC fiyatlarının oldukça düşük olması.

Midasbuy üzerinden bir hesap oluşturmadan da UC satın alabilirsiniz. Ödeme yöntemi olarak Razer Gold, Razer Gold Pin, kredi kartı, mobil ödeme, EFT, havale, Pay My Mobile gibi yöntemler kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken yalnızca buradaki bağlantı üzerinden yükleme merkezinin internet sitesini açmak ve PUBG Mobile oyuncu numaranızı girmek.

Midasbuy nasıl çalışıyor?

Bu tür yükleme merkezlerini ya da göz alıcı kampanyalar yapan platformları Midasbuy özelinde değerlendirirsek; bu tür merkezler, para üzerinden para kazanır. Alıcı ile satıcı arasında aracı görevi görür ve belirli bir miktar komisyon alır.

Nasıl ki bankalar hevesle faturalarımızı onlar üzerinden ödememizi istiyor ve bu sayede kazanç elde ediyorlar, Midasbuy benzeri bu tür yükleme merkezleri de benzer bir çalışma prensibi üzerinden para kazanıyorlar. Komisyon payını azaltarak, satış fiyatlarını düşürebilirler.

Midasbuy ile sorun yaşayan oyuncular:

Midasbuy yalnızca ülkemizde değil, dünyanın pek çok noktasında PUBG Mobile için UC satışı yapan bir yükleme merkezi. Bu merkezler arasında en popüler olanlardan biri olduğu için forum sitelerini şöyle bir turladığımız zaman karşımıza pek çok farklı şikayet çıkıyor.

Midasbuy şikayetlerinin ortak noktası; oyuncuların para yatırdıkları ancak satın aldıkları oyun içi paraların hesaplarına yansımadığı yönünde. Şikayetleri takip ettiğimiz zaman sorunların büyük oranda çözüldüğü, teknik sorun kaynaklı olduğu ya da satın alım yapan kullanıcıların yanlış oyuncu numarası verdiği görüldü.

Bazı kullanıcıların Midasbuy gibi yükleme merkezlerinin PUBG Mobile hesabınızı çalacağına dair şikayetleri var. Ancak yalnızca oyuncu numaranızı verdiğiniz bir sistem, kolay kolay hesabınızı çalamaz. Kullanıcı adınızı bilen biri, nasıl olur da tüm hesabınızı çalabilir? Mümkün ama kolay değil.

Midasbuy güvenilir mi?

PUBG Mobile oyuncularının Midasbuy deneyimlerini paylaştığı forum sitelerini incelediğimiz zaman büyük oranda kullanıcıların bu yükleme merkezinden memnun kaldığını gördük. Bazı kullanıcılar Midasbuy’ın PUBG tarafından onaylanmış bir yükleme merkezi olduğunu söylüyorlar ancak şu an için böyle bir durum yok.

Kapalı kapılar ardında neler döndüğünü ya da bu merkezin gelecek için bir vurgun planlayıp planlamadığını bilemeyiz. Ancak şu an için oyuncu yorumlarını değerlendirirsek Midasbuy kullanıcılarının bu yükleme merkezinden memnun olduğunu ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını görüyoruz. Yani evet, Midasybuy güvenilir bir yükleme merkezidir.

Çevrimiçi dolandırıcılıkları nasıl önlersiniz?

Midasbuy ve benzeri yükleme merkezleri güvenilir gözükseler bile ileride yaşanacak bazı çevrimiçi dolandırıcılıkları önlemeniz mümkün. Bazı PUBG Mobile kullanıcıları, WhatsApp ile iletişime geçtikleri bazı UC satıcılarından bahsederek dolandırıldıklarını anlatıyorlar. Midasbuy en azından kendisine bir internet sitesi kuracak kadar kurumsal bir kimliğe sahip. Basit ama güven veren bir çalışma.

Resmi olmayan yükleme merkezleriyle, satın alım merkezleriyle, platformlarla ve internet siteleriyle oyun hesap bilgilerinizin detaylarını paylaşmayın. Bu tür satın alımlar sırasında kredi kartı bilgilerinizi vermek yerine bir sanal kart oluşturun. Dolandırılsanız bile çok para kaybetmemek için sınırlı bakiyeye sahip diğer ödeme yöntemlerini kullanmak da bir seçenektir.

Aslında bu tür dolandırıcılıkları önlemenin en etkili yolu paraya kıymaktır. Kimse kimseye kolay kolay iyilik yapmaz. Biraz tasarruf edeceğim diye telefon kutusunda salatalıkla karşılaşmanız mümkün. Resmi uygulama mağazaları üzerinden ya da oyun ve uygulamaların resmi sistemleri üzerinden satın alımlar yapmak, pek karlı olmasa da güvenilir bir yöntemdir. Unutmayın, ucuz etin yahnisi yavan olur.

PUBG Mobile oyunu için bedava denilebilecek fiyatlara UC satan Midasbuy güvenilir mi sorusunu yanıtladık ve bu tür yükleme merkezleri hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Midasbuy ve benzeri internet sitelerinde yaşadığınız olumlu ve olumsuz deneyimleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.