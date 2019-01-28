Atari Emülatöründe, İzlerken Kanser Eden 'Hız' Rekoru

Oyun dünyasında Speedrun'ların çok keyifli bir yanı olsa da bu tip istisnaları izlerken sinir harbi yaşayabiliyorsunuz.

Oyun dünyasındaki hız rekorları, doğal olarak oyuncuların oyunun tüm açıklarını kullanacağı ve hiç hata kaldırmayacak bir şekilde oynanarak elde edilebiliyor. Ancak bazı yapımla doğası gereği çok da hızlı olamıyor ve hem oynarken hem de izlerken sinir harbi yaşatıyor.

YouTuber SethBlizing, Minecraft'taki Atari 2600 emülatörünü kullanarak olabilecek en hızlı şekilde Donkey Kong rekoru kırmaya çalıştı. Ancak oyunun çok ciddi bir kusuru vardı: Saniyede sadece 1 FPS oynanabilmesi!

Yukarıda gördüğünüz videoda SethBling, oyunda sadece 1 FPS alabilirken rekoru kırmayı başardı. Video tam 250X hızına alındığında dahi o kadar yavaş ki izlemek ciddi bir işkence.

SethBling, resmi tabloda şu an için yer almıyor ancak 16 kişinin sahibi olduğu 5.57 rekora gayrı resmi olarak da olsa sahip oldu.