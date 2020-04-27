MIUI 12 Süper Duvar Kağıtları'nın Desteklendiği Cihazlar

MIUI 12 bugün resmi olarak tanıtıldı. Arayüzün en dikkat çeken özelliklerinden biri de Süper Duvar Kağıtları diyebiliriz. Süper Duvar Kağıtları'nın desteklendiği cihazlar Xiaomi tarafından açıklandı. Gelin bu cihazlara yakından bakalım.

Xiaomi, bugün Çin'de yaptığı lansmanla MIUI 12'yi tanıttı. Android 11 tabanlı bu yeni işletim sistemi şimdiden kullanıcıları memnun edecekmiş gibi duruyor. Yenilenmiş işletim sistemi, birçok yeni özellik ile birlikte geldi. Yenilenmiş koyu tema modu, ekranı gece olunca karartarak daha iyi bir kullanım sunacak. Duyusal Görsel Tasarım, cihazınızın genel olarak durumunu görmenizi sağlayacak. Yeni animasyonlar ve geliştirilmiş gizlilik gibi birçok özelliği olan işletim sisteminin en göze çarpan özelliklerinden biri de Süper Duvar Kağıtları.

Bu güncellemeyle gelecek olan Süper Duvar Kağıtları, cihazınızın daha güzel görünmesini sağlayacak. Süper Duvar Kağıtları, kilit ekranınızı açtıktan sonra bir animasyonla birlikte hareketlenerek farklı bir fotoğrafa dönüşecek. Xiaomi MIUI resmi internet sitesi, Süper Duvar Kağıtları özelliğinin kullanılabilmesi için yüksek donanım özellikleri gerektiğini belirterek bunun tüm telefonlar için uygun olmadığını ima etti.

Süper duvar kağıtlarının desteklendiği cihazlar:

Xiaomi Mi 10 / 10 Pro

Redmi K30 Pro

Xiaomi Mi 9 / Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Premium Transparent

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi 8 Transparent Discovery

Diğer modeller sadece sabit gezegen arka planlarını destekleyecek. Ayrıca, küçük pencere özelliği olan katmanlı dinamik simge özelliği şu cihazlar tarafından desteklenecek: Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Youth, Redmi K30 Pro, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 Premium Transparent, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Redmi K30 5G, Redmi K30, Redmi K20, Xiaomi Mi CC 9 Pro, Redmi Note7 Pro, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi CC 9, Xiaomi Mi CC 9 Mito Custom, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi 8 Transparent Discovery, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi MAX3, Xiaomi Mi 8 Youth, Redmi 7, Xiaomi Mi 8 SE.

Xiaomi Health'in düşük güçlü otomatik hareket kayıt özelliğinin desteklendiği cihazlar da şu şekilde: Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Youth, Xiaomi Mi 9 Pro, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi 9 Premium Transparent, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi 8 Transparent Discovery, Redmi K30 5G, Redmi K30, Redmi K30 Pro, Redmi K20, Redmi K20 Pro Premium, Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi CC 9 Pro, Xiaomi Mi CC 9, Xiaomi CC 9 Meto Custom.

İşte MIUI 12 ile gelecek tüm duvar kağıtları: