Monster, okulların kapanışına özel bir kampanya başlattı. 30 Haziran’a kadar devam edecek kampanyada şirketin Pusat serisi oyuncu ekipmanlarına yüzde 25’e varan indirimler yapıldı.

Türkiye’nin önde gelen oyuncu bilgisayarı ve ekipman markası Monster, okulların kapanması şerefine bir kampanya başlattı. Şirket, bu kampanya kapsamında oyuncu ekipmanlarında indirime gitti. Gelin hep birlikte, Monster’in karne kampanyası kapsamına aldığı ürünlere yakından bakalım.

Monster tarafından yapılan açıklamalarda, Pusat serisi oyuncu ekipmanlarında yüzde 25’e varan indirimler yapıldığı duyuruldu. İndirime giren ürünlere baktığımızda; oyuncuların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini görüyoruz. Zira mouselar da bilgisayar soğutucuları da indirime girmiş durumda.

İşte Monster’ın indirime soktuğu bazı ürünler

Monster’ın karne kampanyası kapsamında indirime giren ürünlerden bir tanesi Virtual 7.1 RGB Gaming Headset. Sepette yüzde 15 indirim yapılan ürün, 50 mm’lik sürücüleri ile yalnızca oyunculara değil, film ve müzik tutkunlarına da hitap edecek gibi görünüyor.

Monster, hazırladığı kampanya kapsamında en popüler mekanik oyuncu klavyelerinden bir tanesi olan K3 Pro’ya da indirim yaptı. 18 farklı RGB aydınlatma imkanı sunan klavye, makro, düşük gecikme süresi ve mıknatıslı bilek destek bölümü ile oyuncuları etkilemeyi başarmış durumda.

Okulların kapanması, sıcaklıkların arttığı anlamına geliyor. Bu da dizüstü bilgisayarlarda dezavantaj demek. İşte bunun farkında olan Monster, Pusat serisi altında ürettiği dizüstü bilgisayar soğutucusunda da indirime gitti. 140 mm’lik iki fana sahip olan soğutucu, bünyesindeki 3 USB Type-A girişi ile dizüstü bilgisayarların bağlantı seçeneklerini de genişletiyor.

Monster’ın karne kampanyasında indirime giren ürünlerden belki de en dikkat çekici olanı, One Shot Pro Wireless isimli kablosuz oyuncu mouse’u. Ergonomik tasarımıyla yüksek konfor sunan mouse, 1000 ila 16000 bin DPI seçenekleriyle oyuncuların her türlü oyunu rahatlıkla oynamalarını sağlıyor.

Monster’ın indirime giren ürünlerinin bunlardan ibaret olmadığını belirtelim. 30 Haziran’a kadar devam edecek kampanya kapsamında indirime giren tüm ürünleri incelemek isterseniz, buradaki bağlantıya göz atabilirsiniz.