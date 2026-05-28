Motorola'nın Kendi Telefonlarından Yapılan Amazon Alışverişlerinden Komisyon Aldığı İddia Edildi

Bazı Motorola telefonlarda Amazon uygulamasının doğrudan açılmak yerine önce takip bağlantısına yönlendirildiği ortaya çıktı. Kullanıcıların fark etmesi zor olan bu durum, affiliate kodu iddialarını gündeme taşırken Motorola, sorunun kasıtlı olmadığını ve düzeltildiğini açıkladı.

Motorola, son günlerde kullanıcı güvenini doğrudan ilgilendiren oldukça ilginç bir iddiayla gündemde. Bazı Motorola telefonlarda Amazon uygulamasını açmak isteyen kullanıcıların, uygulamaya doğrudan gitmek yerine önce kısa süreliğine bir web bağlantısına yönlendirildiği fark edildi.

İşin dikkat çeken tarafı ise bu yönlendirme sonrasında Amazon bağlantısına affiliate kodu eklenmiş olması. Yani kullanıcı normal bir şekilde Amazon’u açtığını düşünürken arka planda alışveriş bağlantısına takip kodu eklenmiş olabilir. Motorola ise bu durumun kasıtlı olmadığını söylüyor.

Amazon uygulaması açılırken araya takip bağlantısı girdiği fark edildi

Olay ilk olarak bir Motorola Razr kullanıcısının Reddit’te yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Kullanıcı, Amazon uygulamasını açmak istediğinde telefonun önce tarayıcıyı devreye soktuğunu, ardından Amazon’a affiliate kodu içeren bir bağlantı üzerinden yönlendirme yaptığını öne sürdü.

Daha sonra yapılan incelemelerde bu davranışın Motorola telefonlarda yer alan Smart Feed isimli ön yüklü uygulamayla bağlantılı olabileceği belirtildi. Bazı senaryolarda Amazon uygulaması doğrudan açılırken, bazı senaryolarda ise önce web takip bağlantısı üzerinden geçildiği görüldü.

Motorola: "Kasıtlı değildi”

Motorola, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Smart Feed deneyiminin Device Native ile birlikte geliştirildiğini belirtti. Şirkete göre bu sistemin amacı, kullanıcıların telefonlarında yüklü uygulamaları daha hızlı bulmasını ve açmasını sağlamaktı.

Ancak Motorola, ABD’de bazı kullanıcıların Amazon Shopping uygulamasını açarken önce bir web takip bağlantısına yönlendirildiğini kabul etti. Şirket, bu davranışın kasıtlı olmadığını, kullanıcı deneyiminde tutarsızlığa yol açtığını ve yönlendirme yapılandırmasının hızlı şekilde düzeltildiğini açıkladı.