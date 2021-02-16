Motorola Moto G30 ve Moto G10 Duyuruldu: İşte Özellikleri

Motorola, fiyatıyla hemen her bütçeye hitap eden yeni orta seviye akıllı telefonları Moto G30 ve Moto G10 duyuruldu. Birbirine oldukça yakın özelliklere sahip olan akıllı telefonlar, en çok fiyatlarıyla öne çıkacak gibi görünüyor.

Motorola, orta segmentte yer alan Moto G serisinin en yeni iki üyesi Moto G30 ve Moto G10’u duyurdu. Birbirlerine oldukça benzer bir tasarım ile gelen akıllı telefonlar, damla çentikli tasarımları ve çoklu kamera kurulumları ile dikkat çekiyorlar.

Seviyesine göre kalın sayılabilecek çerçevelere bir damla çentiğe sahip olan Motorola Moto G30 ve Moto G10, arka tarafta ise sol üst köşeye yerleştirilmiş dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip. Her iki akıllı telefonda da dörtlü kamera kurulumu yer alıyor olsa da Moto G30’un bariz bir şekilde daha iyi kameralara sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Orta segmentin kameralarıyla dikkat çeken modeli: Moto G30

Qualcomm’un Snapdragon 662 işlemcisinden güç alan Moto G30, 4 GB ve 6 GB şeklinde iki ayrı RAM seçeneğine ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. 6,5 inç büyüklüğünde 90 Hz IPS LCD ekran ile gelen akıllı telefon kullanıcılara HD+ çözünürlük sunuyor.

64 MP’lik bir Quad Pixel ana kamera ile gelen telefonun 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik sensörü de bulunuyor. Ön taraftaki damla çentikte ise 13 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Motorola Moto G30 özellikleri

İşlemci: Snapdragon 662

RAM: 4 GB/6 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,5 inç HD+ 90 Hz IPS LCD

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 5.000 mAh

Giriş seviyeye göz kırpan orta seviye telefon: Moto G10

Qualcomm’un Snapdragon 460 işlemcisinden güç alan Moto G10, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor ancak microSD kart ile depolama alanını artırabilmek mümkün. Moto G30 gibi 6,5 inç HD+ IPS LCD ekran ile gelen akıllı telefonun ekran yenileme hızı 60 Hz ile sınırlandırılmış durumda.

Moto G10, Moto G30 gibi dörtlü kamera kurulumu sunuyor olsa da ana kameranın çözünürlüğü 48 MP’e düşüyor. Ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer almaya devam ediyor. Ayrıca bu akıllı telefonda selfie kamerası da 8 MP’e indirilmiş durumda.

Motorola Moto G30 özellikleri

İşlemci: Snapdragon 460

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Ekran: 6,5 inç HD+ 60 Hz IPS LCD

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh

Her ikisi de IP52 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olan telefonlardan Moto G10 için 150 euro, Moto G30 çin ise 180 euro fiyat etiketi açıklanmış durumda. Motorola resmi olarak Türkiye’de bulunmadığından söz konusu cihazların da “Türkiye Garantili” olarak ülkemizde satışa sunulması beklenmiyor.