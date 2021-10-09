NASA'nın İklim Krizine Karşı Eylem Planı Yayınlandı

NASA, iklim krizinin yarattığı tahribatı engellemeye yönelik hazırladığı eylem planını yayınladı.

Aşırı sıcaklık, dengesiz yağışlar ya da diğer ekstrem hava olayları tüm Dünya'yı tehdit etmeye devam ediyor. Bu küresel krizin etkileri ise çok uzakta değil, bazı hükümetler ve bilim insanları krizin önüne geçmeyi amaçlayan çalışmalar yapıyor.

Ulusal havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) iklim değişikliğinin yarattığı tahribatı engellemeyi, iklim gözlemlerini, analiz ve bilimsel araştırmaları amaçlayan bir iklim eylem planı yayınlandı.

NASA, eylem planını açıkladı

İklim krizi, NASA’nın araştırma tesislerini, ekipmanlarını, araçlarını ve altyapısını her anlamda etkiliyor. Ajans; güneşin hareketlerini, deniz seviyesinin yükselmesini, okyanus ve atmosferik sıcaklıkları, ozon tabakasını, hava kirliliğini, sera gazı seviyelerini ve deniz buzu ve kara buzundaki değişiklikleri barındıran geniş kapsamlı bir iklim araştırması yapıyor. NASA'nın İklim kriziyle başa çıkmak için hazırladığı eylem planını yayınlandı.

Eylem planında yer alan başlıca maddelere göre NASA;