Ana de Armas'ın başrolünde yer aldığı Netflix'in Blonde filmi dün gece yayınlandı. Marilyn Monroe'nun hayatını konu alan film, izleyenlerin birçoğundan olumsuz yorumlar topladı.

Netflix’in efsane isim Marilyn Monroe’yu konu aldığı ve başrolünde Ana de Armas’ın bulunduğu ‘Blonde’ filmi geçtiğimiz gece yayımlandı. Film, 2 saat 46 dakikalık uzunluğuyla kullanıcıların beğenisine sunulurken, filme gelen geri dönüşler nasıl oldu?

Blonde, Netflix’te yayına açılır açılmaz kullanıcılardan geri dönüşler toplamaya başladı. Fakat kullanıcıların yorumları, filmin özellikle anlatım biçimi ve Marilyn Monroe’yu nasıl yansıttığı nedeniyle eleştiri topladı. Öyle ki filmin IMDb puanı da 10 üzerinden 6 oldu.

Sosyal medya, Blonde hakkında neler söyledi?

"Ana de Armas, Blonde'daki performansıyla Oscar'ı gerçekten hak ediyor."

Blonde fragmanı: