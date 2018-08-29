Netflix’in Gizli Kodlarıyla Binlerce Filme Kolayca Ulaşın!

Bu içeriğimiz, film seçerken filmin süresinden daha çok vakit harcayanlara gelsin. Son yılların popüler içerik üreticisi ve yayıncısı Netflix’in gizli kodlarıyla istediğiniz tür başlığı altındaki içeriklere ulaşmak mümkün.

Netflix, izleyiciyi kendine bağlayan popüler dizileri, milyon dolarlık film projeleriyle sinema salonlarının sonunu getirmeye ant içmiş gibi gözüküyor. Çünkü insanlar 3 sinema bileti parasına, her ay binlerce içeriğe erişebiliyorlar.

Eğer bir film izlemek istiyor ve filmi seçerken film süresinden daha çok vakit harcıyorsanız, bu liste tam size göre. Çünkü bu vakti kaybetmenin temel nedeni, genelde hangi tarz film izlemeye karar verememek oluyor.

Vereceğimiz kodları kullanmak için tür URL’sinin sonuna aşağıdaki gibi istediğiniz kodu yazabilirsiniz:

https://www.netflix.com/browse/genre/6485

Hatta şuradan ulaşacağınız kapsamlı listede, tür yerine belirli yönetmen veya oyuncuların içerikleri için verilen kodları da bulabilirsiniz.