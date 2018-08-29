Netflix’in Gizli Kodlarıyla Binlerce Filme Kolayca Ulaşın!

Netflix, izleyiciyi kendine bağlayan popüler dizileri, milyon dolarlık film projeleriyle sinema salonlarının sonunu getirmeye ant içmiş gibi gözüküyor. Çünkü insanlar 3 sinema bileti parasına, her ay binlerce içeriğe erişebiliyorlar.
Eğer bir film izlemek istiyor ve filmi seçerken film süresinden daha çok vakit harcıyorsanız, bu liste tam size göre. Çünkü bu vakti kaybetmenin temel nedeni, genelde hangi tarz film izlemeye karar verememek oluyor.
Vereceğimiz kodları kullanmak için tür URL’sinin sonuna aşağıdaki gibi istediğiniz kodu yazabilirsiniz:
https://www.netflix.com/browse/genre/6485
Hatta şuradan ulaşacağınız kapsamlı listede, tür yerine belirli yönetmen veya oyuncuların içerikleri için verilen kodları da bulabilirsiniz.
- Aksiyon, Macera: 1365
- Aksiyon, Komedi: 43040
- Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik: 1568
- Aksiyon, Gerilim: 43048
- Yetişkin Animasyon: 11881
- Macera: 7442
- Afrika Filmleri: 3761
- Uzaylı Bilim Kurgusu: 3327
- Hayvan Masalları: 5507
- Anime: 7424
- Anime Aksiyon: 2653
- Anime Komedi: 9302
- Anime Dram: 452
- Fantastik Anime: 11146
- Korku Anim: 10695
- Bilim Kurgu Anime: 2729
- Anime Series: 6721
- Asyalı Aksiyon Filmleri: 77232
- Avustralya Filmleri: 5230
- Çift Film (Korku): 8195
- Baseball Filmleri: 12339
- Basketbol Filmleri: 12762
- Belçike Filmleri: 262
- Biyografik Belgeseller: 3652
- Biyografik Drama Filmleri: 3179
- Boks Filmleri: 12443
- İngiliz Filmleri: 10757
- İngiliz TV Şovları: 52117
- Yapmacık Filmler: 1252
- Çocuk ve Aile Filmleri: 783
- Çin Filmleri: 3960
- Klasik Korku ve Macera: 46576
- Klasik Komedi: 31694
- Klasik Dram: 29809
- Klasik Yabancı Filmler: 32473
- Klasik Filmler: 31574
- Klasik Müzikaller: 32392
- Klasik Romantik Filmler: 31273
- Klasik Bilim Kurgu ve Fantastik Filmler: 47147
- Klasik Gerilim: 46588
- Klasik TV Şovları: 46553
- Klasik Savaş Filmleri: 48744
- Klasik Western: 47465
- Komedi Fimleri: 6548
- Çizgi Roman ve Süper Kahraman Filmleri: 10118
- Country ve Western Filmleri: 1105
- Mahkeme Dramaları: 2748
- Yaratıcı Filmler: 6895
- Suç Aksiyon ve Macera: 9584
- Suç Belgeselleri: 9875
- Suç Dram Filmleri: 6889
- Suç Gerlim: 10499
- Suç TV Şovları: 26146
- Kült Komediler: 9434
- Kült Korku Filmleri: 10944
- Kült Flmler: 7627
- Kült Bilim Kurgu ve Fantastik Filmler: 4734
- Kült TV Şovları: 74652
- Kara Komediler: 869
- Derin Deniz Korku Filmleri: 45028
- Disney: 67673
- Disney Müzkalleri: 59433
- Belgesel Filmleri: 6839
- Dram Filmleri: 5763
- Kitaptan Uyarlama Dram Filmleri: 4961
- Gerçek Hayattan Uyarlama Dram Filmleri: 3653
- Doğu Avrupa Filmleri: 5254
- Çocuklar İçin Eğitim: 10659
- Epik, Kahramanlık Filmleri: 52858
- Deneysel Filmler: 11079
- İnanç ve Maneviyat Filmleri: 52804
- Aile İçerikleri: 51056
- Fantastik Filmler: 9744
- Film Noir: 7687
- Yemek ve Gezi Programları: 72436
- Futbol Filmleri: 12803
- Fransız Filmleri: 58807
- Gangster Filmleri: 31851
- Eşcinsel Dramaları: 500
- Alman Filmler: 58886
- Yunan Filmleri: 61115
- Tarih Belgeselleri: 5349
- Korku Komedi: 89585
- Korku Filmleri: 8711
- Bağımsız Aksiyon ve Komedi: 11804
- Bağımsız Komedi: 4195
- Bağımsız Dram: 384
- Bağımsız Filmler: 7077
- Bağımsız Gerilim: 3269
- Hint Filmleri: 0463
- İrlanda Filmleri: 58750
- İtalyan Filmleri: 8221
- Japon Filmleri: 10398
- Kore Filmler: 5685
- Kore TV Şovları: 67879
- Dövüş Sanatları Filmleri: 8985
- Orta Doğu Filmleri: 5875
- Askeri Aksiyon ve Macera: 2125
- Askeri Belgesel: 4006
- Askeri Dram: 11
- Mini Diziler: 4814
- Sahte Belgeseller: 26
- Canavar Filmleri: 947
- Çocuk Kitaplarından Uyarlama Filmler: 10056
- Mizk ve Konser Belgeselleri: 90361
- Müzik Filmleri: 1701
- Müzikaller: 13335
- Gizem Filmleri: 9994
- Yeni Zelanda Filmler: 63782
- Politik Komediler: 2700
- Politik Belgeseller: 7018
- Politik Dram Filmleri: 6616
- Politik Gerilim: 10504
- Psikolojik Gerilim: 5505
- Reality Şovları: 9833
- Dini Belgeseller: 10005
- Romantik Komedi: 5475
- Romantik Dram: 1255
- Romantik Yabancı: 7153
- Romantik Bağımsız Filmler: 9916
- Romantic Filmler: 8883
- Rus Filmleri: 11567
- Bilim Kurgu ve Fantastik: 1492
- Bilim Kurgu ve Macera: 6926
- Bilim Kurgu ve Dram: 3916
- Bilim Kurgu ve Korku: 1694
- Bilim Kurgu ve Gerilim: 11014
- Bilim ve Doğa Belgeselleri: 2595
- Bilim ve Doğa TV Şovları: 52780
- Sessiz Filmler: 53310
- Seri Katil Filmleri: 8646
- Sosyo Kültürel Belgeseller: 3675
- Sostal Sorunlar Dramaları: 3947
- İspanyol Filmleri: 58741
- Ruhi Belgeseller: 2760
- Ajan, Aksiyon Macera: 10702
- Ajan, Gerilim: 9147
- Stand-up Komedi: 11559
- Doğaüstü Korku Filmleri: 42023
- Doğaüstü Gerilim Filmleri: 11140
- Gençlik Komedileri: 3519
- Gençlik Dram. 9299
- -Gerilim Filmleri: 8933
- Gezi ve Macera Belgeselleri: 10673
- Vampir, Korku Filmleri: 75804
- Werewolf Horror Movies: 75930
- Zombi Korku Filmleri: 75405