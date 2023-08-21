Netflix imzası taşıyan Türk yapımı Kulüp dizisinin 2. sezon tarihi açıklandı. Dizi ikinci sezonuyla, Netflix platformu üzerinden 15 Eylül’de izleyicisi ile buluşacak.

Netflix imzalı Kulüp dizisinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Barış Arduç ve Salih Bademci gibi oldukça başarılı isimler yer alıyor.

İlk sezonuyla epey ilgi gören Kulüp dizisi, uzun bir süredir ikinci sezonu için bekleniyordu. Dizi, yeni sezonunda da 1960’lı yılların İstanbul’unda geçecek.

Kulüp ikinci sezon tarihi, bir duyuru videosu ile belli oldu

İlk sezonuyla uzun bir süre konuşulan Kulüp dizisi, 2021 yılındaki başarısının ardından gözden kayboldu. Hayranları ikinci sezon için beklerken, sonunda yeni sezonun yayın tarihi belli oldu.

İkinci sezonun tarihi bugün paylaşılan kısa bir tanıtım videosu ile 15 Eylül olarak açıklandı.

Kulüp 2. sezon tarih duyuru videosu:

Kulüp konusu

1950’li yılların İstanbul’unu anlatan Kulüp, 17 yıl sonra hapisten çıkan Matilda’nın (Gökçe Bahadır) kendisini hiç tanımayan kızı Raşel (Asude Kelebek) ile ilişkisini konu alıyor.

Raşel’in başı ise o sırada bir gece kulübünün yöneticisi olan Çelebi (Fırat Tanış) ile de beladadır. Matilda ise, şikayetlerin geri çekilmesine karşılık Kulüp’te çalışmaya başlar.