Nevada’da Kaza Yapan Adamın Hayatı Siri Sayesinde Kurtuldu

Nevada’da kaza yapan adam, Siri sayesinde ölümden döndü.

Kurumuş bir göl yatağında ters dönen Jeep’te mahsur kalan Nate Felix, iki omurunu kırdı ve kırdığı omurlardaki sinir uçları ellerini ve kollarını kullanmasını engelledi. O sırada yanında köpeği de bulunan Felix çöl soğuğunda çaresiz bir şekilde ne yapacağını düşünürken köpeği onu ısıttı ancak yardım çağrısının duyulamayacağı kadar uzak ve ıssız bir noktadaydı.

O sırada telefonu aklına gelen Felix, Siri üzerinden birkaç kişiyi aramaya çalıştı ancak telefonu çekmiyordu. Tam da o sırada acil servisleri hatırlayan Felix, “Hey siri, 911’i ara” komutunu verdi ve kazadan kurtuldu.

Yardım ekibi kaza yerine ulaştı ve aracın kapısını sökerek Felix’i hastaneye kaldırdı. Dört gün boyunca hastanede kalan Felix’e ellerini ve kollarını kontrol eden sinir uçlarının bulunduğu iki omurunu kırdığı bildirildi. Şu an için tekerlekli sandalyede olan Felix’in tamamen iyileşmesi umuluyor.

Kazadan bahseden Nate Felix, tüm bu zaman boyunca 10 yaşındaki kızını düşündüğünü söyledi. Kanser sonucu annesini kaybeden Dallis’in yalnız kalamayacağını belirten Felix, arabada bulunduğu her saniye bir şekilde buradan kurtulması ve eve dönmesinin gerektiğini ifade etti.

Şu an için ciddi bir sağlık sorunu bulunmayan Felix’in durumunun her gün daha da iyiye gittiği belirtiliyor.