Bir Balıkçıl Kuşunun Sıçanı Bütün Halde Yuttuğu Görüntüler

Bu sabah New York’un göbeğindeki Central Park’ta bir balıkçıl kuşunun bir sıçanı saniyeler içinde mideye indirdiği görüldü. Olayı kaydeden doğa fotoğrafçısı David Barrett, videoyu Twitter’da paylaştı. Kısa sürede yayılan video, sıçanlarla arası pek iyi olmayan New Yorklulara “keşke evcil balıkçılım olsa” dedirtti.

Hiç bir balıkçıl kuşunun bir kara hayvanını hapur hupur yediğini gördünüz mü? Videoyu ilk izleyenlerin de çoğu görmemişti. Bugün, New York’ta bulunan Central Park’ta oldukça şaşırtıcı bir avlanma sahnesi kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Central Park Göleti’nde çekim yapan bir fotoğrafçı, bir büyük mavi balıkçılın atırştırmalık saatine denk geldi. Kuşun atıştırmalığı ise bir sıçandı. Balıkçılın sıçanı saniyeler içinde yediği görüntüler, Twitter’da kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Olayın başrolü kuş, evlerde pek hoş karşılanmayan sıçanı yediği için övgü yağmuruna tutuldu.

Büyük mavi balıkçılın sıçanı yuttuğu anlar:

Gördüğü ilginç kuşların fotoğraflarını Manhattan Bird Alert adlı Twitter sayfasından paylaşan doğa fotoğrafçısı David Barrett, talihsiz sıçanın balıkçıla yem olduğu ana Central Park’taki gölette denk geldi. Karşılaştığı ilginç manzarayı ölümsüzleştirmek için hızlıca fotoğraf makinesine davranan Barrett, Independent’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Central Park Göleti'nin doğu tarafına yaklaşırken büyük mavi balıkçılı gördüm ve balıkçılın bir şeyler yediğini fark ettiğimde hemen fotoğrafını çektim. Birkaç saniye sonra kuş, sıçanı yutmuştu.”

David Barrett, önce olay anında yakaladığı fotoğrafı “Büyük mavi balıkçıllar çok balık yer fakat etli ve doyurucu bir New York Şehri sıçanını da es geçmezler” açıklamasıyla Twitter’da paylaştı. Daha sonra olayın videosunu da sayfasına ekleyen fotoğrafçı, bu gönderide de “Büyük mavi balıkçılın öldürdüğü sıçanı sudan çıkarıp yutması sadece birkaç saniye sürdü.” ifadelerini kullandı.

Twitter’da hızla yayılan görüntüler, özellikle kuş gözlemcilerinin ilgisini çekti. Gözlemciler, bölgedeki kent balıkçılarının atıştırmalık olarak sıçanları yaygın bir şekilde tercih ettiği yorumunda bulundular. Gönderiyi gören New York sakinleri ise kuşu ‘kahramanlığından’ dolayı tebrik ettiler. Sıçanların sokaklarını mesken edindiği New York’ta yaşayan Twitter kullanıcıları, “lütfen benim evimin oraya da bir tane gelsin” tarzında yorumlarda bulundular.