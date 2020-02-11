Hidrojenli Pick-Up Nikola Badger'ın Olağanüstü Özellikleri

Amerikalı elektrikli kamyon üreticisi Nikola Motors, lansmanı yaklaşan pick-up modeli Badger için büyük vaatlerde bulunuyor. Şirketin resmi internet sitesindeki bilgilere göre tam 965 km menzile sahip olacak olan araç, 0-100 km hızlanmasını sadece 2,9 saniyede gerçekleştirecek.

Adını, tıpkı rakibi Tesla gibi ünlü mucit Nikola Tesla’dan alan Arizona merkezli şirket, temelde bir elektrikli kamyon üreticisi olsa da, daha önce elektrikli UTV ve elektrikli jet ski gibi farklı ürünlerle de karşımıza çıkmıştı. Nikola Motors’un hedefinde bu kez, Tesla’nın fütürist modeli Cybertruck'ı alt edebilecek bir pick-up geliştirmek var.

Şirket, Badger adını verdiği etkileyici pick-up modelinin teknik özelliklerini resmen açıkladı. Badger, dört tekerlekten çekişli 906 beygir gücü, 980 lb-ft tork, yüzde 50 eğim yeteneği ve 3.629 kg çekme kapasitesi gibi olağanüstü özellikler vaat ediyor.

Nikola'nın yeni elektrikli pick-up'ı Badger, 0'dan 100 km/sa hıza sadece 2,9 saniyede çıkıyor

Tesla Cybertruck'ın sunduğundan 160 km daha fazla menzil sunan elektrikli kamyonet, 8 kg'lık sıvı hidrojenin yanı sıra 120 kWh gücündeki yakıt hücresi sayesinde tam şarjla 965 km yol gidebiliyor.

Performans özellikleri kadar tasarım çizgisiyle de bir hayli dikkat çeken Badger, en azından kağıt üzerinde Tesla’nın yakışıklısına rahatlıkla kafa tutabilir. Hatta aracın modern tasarımı itibarıyla Cybertruck’a göre şehir içi kullanıma daha uygun olduğunu söylemek sanıyorum yanlış olmaz. Nikola ayrıca Kuzey Amerika'da 700 hidrojen istasyonu kurmayı planladığını da açıkladı.

Nikola Badger'ın fotoğraflarına aşağıdan göz atabilirsiniz