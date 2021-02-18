Ninja Gaiden: Master Collection Duyuruldu [Video]

Yenilenen grafikleri ve dolu dolu içeriği ile Ninja Gaiden: Master Collection resmen duyuruldu. Paket, Ninja Gaiden serisi için şu ana kadar yayınlanan DLC'lerin yanı sıra yeni oyun içi içerikler de sunacak.

Dün gerçekleştirilen Nintendo Direct etkinliği sırasında sahne alan Japon oyun stüdyosu Koei Tecmo, Ninja Gaiden serisindeki üç oyunu birleştiren Ninja Gaiden: Master Collection'ı resmen duyurdu. Söz konusu duyuru aslında Ninja Gaiden serisinin Nintendo Switch’e gelişini haber ediyor olsa da Ninja Gaiden: Master Collection, PC ve konsollar için de yayınlanacak.

Ninja Gaiden: Master Collection; Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 ve Ninja Gaiden 3: Razor's Edge oyunlarını bir araya getiriyor. 10 Haziran itibarıyla oyunseverlerin erişimine açılacak olan Ninja Gaiden: Master Collection, Nintendo Switch’in yanı sıra PC, PS4 ve Xbox One oyuncuları tarafından da indirilebilecek.

Koei Tecmo, gerçekleştirdikleri duyuru sırasında oyun için özel bir PlayStation 5 ya da Xbox Series X sürümü geliştirmediklerini ancak geriye uyumluluk özelliği sayesinde PS4 ve Xbox One sürümlerinin yeni nesil konsollarda da oynanabileceğini belirtti. Peki bir üçlü paket olarak yeniden oyunseverlerin karşısına çıkacak Ninja Gaiden: Master Collection, tam olarak ne sunuyor?

Orijinal Ninja Gaiden oyunlarının sevilen özelliklerini büyük ölçüde koruyan Ninja Gaiden: Master Collection, yenilenen 3D grafikler ve bazı yeni oyun içi içerikler ile daha iyi bir Ninja Gaiden deneyimi vadediyor. Ayrıca Ninja Gaiden: Master Collection’ın içinde üç oyun için de yayınlanan DLC’lerin büyük bir bölümünün bulunduğunu belirtelim.

Oyunseverler, yenilenen Ninja Gaiden ile buluşmak için 10 Haziran’e kadar beklemek zorunda olsalar da geliştirici Koei Tecmo, Ninja Gaiden: Master Collection için kutlamalara erken başlamayı planlıyor. Şirket, yeni oyun paketinin gelişini kutlamak için 18 Şubat’ta son oyunu Nioh 2’ye oyunseverlerin Ninja Gaiden kahramanı Ryu Hayabusa'ya dönüşmesini sağlayan Dragon Ninja görünümünü ekleyecek.

Ninja Gaiden: Master Collection tanıtım videosu