Nintendo Switch’de Deneyimlemeniz Gereken 18 Ücretsiz Oyun

Konsollarda oynanması gereken ücretsiz oyunlar serimizin ikincisi Nintendo Switch’de sizler için mutlaka oynamanız gereken 18 ücretsiz oyunu listelemek istedik.

Oyun konsollarının özellikle birçok oyunu yüksek fiyattan satışa sunması elbette her oyuncuyu üzen bir durum. Geçtiğimiz hafta sizlere PlayStation üzerinden oynayabileceğiniz eğlenceli ve ücretsiz oyunları sunmuştuk. Nintendo Switch sahipleri bu konuda ne yapacaklar peki?

Ücretsiz oyunlar genelde MMORPG’ler yahut kısıtlı single player oyunlardan oluşuyor gibi gelebilir. Bazı oyunlarında ücretsiz versiyonları sizi para harcamaya itiyor olabilir bu konuda kesinlikle “haklısınız”. Maalesef çoğu konsol henüz Xbox seviyesinde bir “ücretsiz sunuma” gitmedi. Bu noktada da daha keyifli bir oyun deneyimi sunabileceğiniz oyunlara şöyle bir göz atalım isterseniz.

Nintendo Switch’de Mutlaka Deneyimlemeniz Gereken 18 Beleş Oyun

Rocket League

Pinball FX3

Pokemon Quest

Fortnite

Paladins

Brawlhalla

Arena of Valor

Smite Online

Warhammer Age of Sigmar: Champions

DC Universe Online

Super Kirby Clash

Warface

Pacman 99

Apex Legends

Lost Lands: Dark Overlord

Skyforge

World of Tanks Blitz

The Elder Scrolls Blades

Rocket League

Bildiğiniz üzere Rocket League ilk çıktığında ücretli olarak tanıtılmış araçlarla futbol oynadığınız bir oyun. Birçok platformda artık ücretsiz sunulan Rocket League elbette Nintendo’da da ücretsiz. Bu noktada şunu eklemek istiyorum, bu oyunu büyük ekranda oynamaktansa küçük ekranda oynamak daha keyifli olabilir. Oyunu edinmek için şu linki ziyaret edebilirsiniz.

Pinball FX3

Arcade oyunlar tarihinin en eski oyunlarında biri Pinball’dır. Nintendo’da bildiğiniz üzere Arcade piyasasından beri oyun yayıncıları arasında yer alıyor. Pinball oynamayı seviyorsanız vakit öldürmek için çerezlik eğlenceli bir oyun olduğunu söylemekte büyük fayda görüyorum. Oyunu edinmek için şuraya tıklayabilirsiniz.

Pokemon Quest

Nintendo almak için başlı başına bir sebep olan Pokemon’un Minecraft vari bir versiyonu Pokemon Quest’i mutlaka indirmelisiniz. Oyun oldukça keyifli. Pokemon oyunlarını seviyor ve hala Pokemon Quest oynamadıysanız mutlaka şuraya tıklayarak oyunu indirebilirsiniz.

Fortnite

Epic Games’in her yerle tartışmalı olmasından dolayı bildiğiniz üzere Fortnite mobil’de artık yer almıyor. En azından apksız vs. giremiyorsunuz. iPhone ve Nintendo Switch sahibiyseniz Fortnite’ı Nintendo’da oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu indirmek için şuraya tıklayabilirsiniz.

Paladins

Overwatch’ın ücretsiz versiyonuna mı ihtiyacınız var? Hemen Paladins’i indirerek oyunun tadını çıkarın. Evet biraz karma bir oyun olabilir ama oldukça keyifli olduğunu söylemek gerekli. Hem online olduğu içinde arkadaşlarınızla takım halinde maçlara da katılabilirsiniz. Oyunu indirmek için şuraya tıklayın.

Brawlhalla

Oyun her platformun oyunu ya. Çerezlik, keyifli, eğlenceli, rekabetçi oldukça kıymetli bir oyun. Nintendo Switch’de de bu oyunu oynamak oldukça neşeli. O zaman şuraya tıklayarak indirin yahu.

Arena of Valor

Tencent Game’in bütün League of Legends ihtiyacınızı çözümleyen yegane oyun Arena of Valor’a hemen başlayın. Başka bir şey yazmaya gerek yok sanırım şuraya tıklayarak oyunu inceleyebilirsiniz.

Smite Online

First Person MOBA deneyimini yaşamak istiyorsanız Smite Online’ı deneyebilirsiniz. PC üzerinde oynamak bu oyunu gerçekten bir işkenceye dönebiliyor ancak konsollarda öyle değil. Daha önce de söylemiştik Hi-Rez keşke direk bu oyunu konsola çıkarsaymış. Oyunu incelemek için şuraya tıklayabilirsiniz.

Warhammer Age of Sigmar: Champions

Magic the Gathering ya da Hearthstone seviyorsanız mutlaka Warhammer Age of Sigmar’ı oynamalısınız. Aslında Warhammer evrenini seviyorsanız da oldukça eğlenebilirsiniz. Mesela Warhammer masaüstü severler için oyun oldukça keyifli bir hale geliyor. Kart oyunu ihtiyacınızı karşılamak için hemen şuraya tıklayabilirsiniz.

DC Universe Online

Biraz RPG biraz online deneyim aslında mini bir MMO keyfi sunan DC Universe Online’ı denemeye başlamadıysanız şimdi başlamanın tam zamanı. DC evreninde kendi karakterinizi yaratarak şehri kötülerden ve yaratıkların işgalinden kurtarmaya başlamak ister misiniz? O zaman şuraya tıklayarak oyunu inceleyebilirsiniz.

Super Kirby Clash

Arkadaşlarınızla toplanarak birbirinden tatlı karakterle dövüşmeye hemen başlayın. İşin kötüsü Kirby’ler öyle sinirli sinirli bakabilen karakterler de değiller. Allahım nasıl bir tatlılık ahaha. Oyunu incelemek için şuraya tıklayabilirsiniz.

Warface

Warface bildiğimiz Warface. Şimdi ben çok FPS oynamak istiyorum bunu da Switch’de oynamak istiyorum deyip hala Warface indirmediyseniz de ne bileyim… Oyunu hala indirmediyseniz şuraya tıklayıverin bari.

Pacman 99

Pacman demek Nintendo demek. Pacman oynamayanı üzerler. İndirin hemen hiç yapmamış olalım bu konuşmayı. Şurayı tıklayın ve indirin…

Apex Legends

PubG ihtiyacınızı kökünden kaldıracak Apex Legends Nintendo Switch’de duyurulmasının ardından sonunda yayınlandı. Oyunu bildiğinizi düşünüyoruz, Titanfall oynayanlar zaten oldukça keyif alıyorlar Apex’den. Şuraya tıklayarak oyunu inceleyebilirsiniz.

Lost Lands: Dark Overlord

Single player, bulmaca ve macera içeren bir oyun arıyorsanız Lost Lands: Dark Overlord gerçekten size göre. Hem beleş mis gibi ohhh 1.4 GB oyun. Tertemiz. Şuraya tıklayarak oyunu hemen indirebilirsiniz.

Skyforge

Farklı bir MMORPG deneyimi arıyorsanız Skyforge’u gerçekten Switch’inize kurun. Bakın bu oyun farklı bir deneyim sunuyor. Tasarımları, içeriği her şeyi farklı. Oyunun çok yeni olduğu söylenemez ama uzay konseptli fantastik bir MMORPG deneyimi için Skyforge denenebilir. Oyunu şuraya tıklayarak indirebilirsiniz.

World of Tanks Blitz

World of Tanks’in mobil versiyonu Nintendo Switch’ler de yayınlanmış durumda. Gönül isterdi Nintendo için Blitz değil de farklı bir versiyon gelsin ama bu da olur. Oldukça keyifli bir tank oyunu olan World of Tanks Blitz’i şuraya tıklayarak indirebilirsiniz.

The Elder Scrolls: Blades

Mobil olarak çıkarılmış bir oyun daha Nintendo Switch için yayınlanmış durumda. Öncelikle basit ama keyifli bir oyun olduğunu söylemekte fayda var. Skyrim falan seviyorsanız çok zevk alırsınız. Ücretsiz rol yapma oyunları içindeki en iyi seçenekte kesinlikle The Elder Scrolls: Blades olabilir. Oyunu şuraya tıklayıp hemen kurabilirsiniz.

Sizlerde unuttuğumuzu düşündüğünüz oyunları yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.