Nissan, 2020 Frontier'da yine büyük tasarımsal değişiklikler yapmayı düşünmüyor. Ancak yeni Frontier her zamankinden daha güçlü ve daha tasarruflu bir motorla gelecek.

Nissan Frontier, 2004'te piyasaya sürüldüğünden beri neredeyse hiç değişmedi. Japon otomotiv üreticisi bu durumun farkında ve bu yıl içinde piyasaya süreceği yeni bir Frontier geliştiriyor. Ancak Nissan'ın yeni Frontier'da yapacağı yenilik, aracın tasarımında değil sadece kaputunun altında olacak.

Nissan'a göre Frontier'ın yeni motoru yüzde 93 oranında yeni parçalardan oluşuyor. Bu yeni parçalar sayesinde, 3.8 litrelik V6 motor artık 310 beygir gücü (231 kW) üretebiliyor. Yeni motor, önceki 4.0 litrelik V6'ya göre 49 beygir gücü (37 kW) artışı sunuyor ancak tork 381 Newton metre olarak aynı kalıyor. Ayrıca eski beş ileri otomatik şanzımanın yerini, dokuz ileri otomatik şanzıman alıyor.

Yeni Nissan Frontier'da güçle birlikte, yakıt ekonomisinde de bir artış görülecek. Ancak Nissan yetkilileri henüz yakıt tüketimi ile ilgili rakam vermediler. Önceki modelde olduğu gibi arkadan çekiş standart olarak geliyor ve düşük hızda, elektronik olarak kontrol edilebilen bir güç aktarma organı isteğe bağlı olarak seçilebilecek.

2020 Frontier'da aerodinamik geliştirmeler de yapıldı. Frontier King Cab modeli, S ve SV modellerinde hem arkadan çekişli hem de dört tekerlekten çekişli konfigürasyonlar sunuyor. Bu arada Crew Cab modeli, arkadan çekiş ve dört tekerlekten çekiş sistemini SV standart kasa ve uzun kasalı modellerine genişletiyor. Pro-4X ise dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip.

Nissan, 2020 Frontier için fiyatlandırmayı henüz açıklamadı ancak 2019 modelinde hafif bir artış görülmesi muhtemel. 2019 Nissan Frontier modelleri şu anda 19.290 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.