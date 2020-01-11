Nissan'ın Elektrikli Arabası Ariya'nın Menzili 482 Km Olacak

7 Ocak - 10 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES 2020’ye katılan firmalardan bir tanesi de Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan’dı. Şirket, fuar sırasında yeni elektrikli otomobili Ariya’yı tanıttı.

Nissan, CES 2020’de elektrikli aracı Nissan Leaf’in varisini tanıttı. Nissan Ariya Concept adı verilen aracın menziliyse 482 km olarak açıklandı. Nissan’ın bu yeni aracı için Nissan Rogue’un yontulmuş ve elektrikli hali denilebilir.

Japonya merkezli otomobil üreticisi, bu aracında kendisine ait olan ProPilo Assist sürücüsüz araç teknolojisinin ikinci neslini kullanacak. Bu teknoloji koşullu otomasyon için 3. seviye temassız sürüş sağlıyor. Extreme Tech’te yer alan habere göre Nissan Ariya’nın fiyatı 40 bin dolardan (vergiler hariç 235 bin TL) başlayacak.

Nissan Ariya’nın özellikleri

Nissan, Ariya’nın Rogue’dan 10 santim kısa, 7 santim geniş olduğunu söyledi. Bu da arabanın uzunluğunun 4,5 metre, genişliğinin ise 1,9 metre olduğu anlamına geliyor. Nissan Leaf’in uzunluğu ise 4,4 metre, genişliği 1,8 metreydi.

Şirket, yaptığı açıklamada aracın menzilinin 482 km olduğunu açıkladı. İkinci nesil Nissan Leaf’te bu mesafe 363 km idi. S, SV ve SL olmak üzere üç farklı modeli olacağı düşünülen aracın 0’dan 96 km/sa’ya ulaşması ise 6 saniyenin altında gerçekleşiyor. Bu üç modelin fiyatlarının ise 40 bin dolar ile 45 bin dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Nissan Leaf sadece önden çekişliydi, Nissan Ariya ise dört çeker olacak. Nissan’ın e-4orce adını verdiği bu teknolojinin tüm Ariya araçlarda olup olmayacağı ise henüz belli değil. Nissan’ın Ar Ge bölümü kıdemli başkan yardımcısı Takao Asami, “e-4orce çift motor dört çeker teknolojisi, belli bir idare ve istikrar sunuyor ki bu da sürücülere daha fazla özgüven ve daha fazla heyecan sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Nissan Ariya’da kullanılan ProPilot 2.0’da kullanılan teknolojinin özellikleri ise şöyle:

Otomatik ani fren ve yaya tespiti

Şerit izleme uyarısı, şerit izleme asistanı ve şerit ortalama asistanı

Durma ve kalkma ile uyarlanabilir seyir kontrolü

Ariya ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Şu an için Ariya’nın Leaf’in yerini mi alacağı yoksa bir seviye üstüne mi konumlandırılacağı konusuysa henüz belli değil.