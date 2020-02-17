Nissan'ın Türkiye'de de fazlasıyla popüler olan Micra serisi, 1982'den bu yana üretiliyor. Üretiliyor ama o yıllardan günümüze kadar pek çok şey değişti. Nissan Micra da öyle...

Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan, hem aile otomobilleri hem de performans odaklı otomobilleriyle yıllardır yolların en dikkat çeken modellerini geliştiriyor. Nissan'ın 87 yıllık tarihinde ürettiği en popüler modellerinden biri ise 1982'de yollara çıkan Nissan Micra.

Nissan'ın Skyline, GT-R ve 350Z - 370Z gibi performans odaklı modellerinden ziyade Micra, şehir içinde ulaşımı kolaylaştırmak için tasarlanan bir otomobil oldu. 1970 ve 1986 yılları arasında üretilen Nissan Cherry'nin yerini alan Micra, 36 yıldır yeni versiyonlarıyla yollarda yerini alıyor. Aracın son nesliyle kazandığı görünümü ise gözleri dolduruyor.

İlk nesil Nissan Micra K10 (1982 - 1992)

Nissan Cherry’nin ömrünün bittiğine kanaat getirildiğinde iş başına düşen Nissan mühendisleri, yeni bir otomobil üretmek için çalışmalara başladılar ve Nissan Micra’nın ilk modeli bu şekilde doğdu. Takvim yaprakları 1982 yılını gösterirken oldukça popüler olan Honda City, Daihatsu Charade ve Toyota Starlet gibi modellerin rakibi olacak olan Nissan Micra, Japonya pazarında 1982 yılı içerisinde piyasaya sürüldü. Otomobilin Avrupa pazarında satışa sunulması ise 1983 yılını buldu.

İlk nesil Micra’nın gövde tasarımı aslında Fiat 127’nin halefi olacak model için tasarlanmıştı ancak Fiat bundan vazgeçerek Giorgetto Giugiaro’nun tasarladığı Uno modelini ürettikten sonra, tasarım Micra’da kullanıldı. Micra K10 modeli çok sevilen bir model olmayı başarmıştı zira aracın yakıt tüketimi oldukça azdı. Bunun sebebi ise hem otomobilin özel olarak tasarlanmış motoru hem de 675 kilogramlık hafif ağırlığıydı.

1992 yılına kadar üretilen Micra K10 serisinde Super S ve Super Turbo isimli iki farklı model daha bulunuyordu. Nissan Micra Super S modeli, fabrika çıkışlı olarak body kite sahip piyasaya sürülmüştü. Bunun yanı sıra araçta yarış koltuğu, takometre bulunuyordu ve bu araç yalnızca siyah, gri, beyaz ve kırmızı renklerde piyasaya sürülmüştü. Super Turbo modeli ise güçlendirilmiş motoru ve geliştirilmiş şanzımanı ile 1988 yılında piyasaya sürüldü.

İkinci nesil Nissan Micra K11 (1992 - 2002)

Nissan Micra’nın ikinci nesli olan Micra K11, ilk olarak Japonya’da 1992’nin ocak ayında piyasaya sürüldü. Araç Avrupa pazarına aynı yılın dördüncü çeyreğinde girdi ve tamamen alüminyum 1.0 litre 54 beygir ve 1.3 litre 16 valf 75 beygir yeni motor seçenekleriyle piyasaya sürülmüştü. İkinci nesil Nissan Micra’nın 3 kapılı ve 5 kapılı hatchback modeli, 4 kapılı sedan modeli ve 5 kapılı station wagon modeli piyasaya sürülmüştü.

CVT otomatik şanzımana ve dizel motora da sahip versiyonları üretilen Nissan Micra K11, Yılın Avrupa Otomobili ödülünü kazanan ilk Japon otomobili olmuştu. Daha sonrasında bu modelin makyajlı bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planlayan Nissan, 1997 yılından 2003 yılına kadar Micra K11C modelini piyasaya sürdü.

Üçüncü nesil Nissan Micra K12 (2002 - 2010)

Micra’nın bir sonraki nesline geçiş modeli olan K12, 2002 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. Ülkemizde oldukça yaygın olan üçüncü nesil Nissan Micra’nın tasarımı önceki nesil kardeşlerine göre oldukça fazla değişim gösterdi. Öncelikle otomobilin köşeli gibi gözüken dış tasarımı, daha kıvrımlı ve eğimli bir görüntü sergileyecek şekilde değiştirildi. Otomobilin 2 kapılı, 3 kapılı ve 5 kapılı olmak üzere 3 farklı versiyonu satışa sunuldu.

Bunun yanı sıra otomobilin farları da yeni tasarıma uyum sağlayabilmesi amacıyla daha büyük ve oval hale getirildi. Performans noktasında ise Nissan Micra K12; 1.2 ve 1.4 litre olmak üzere iki adet benzinli motora sahipti. Bunların yanına bir de Renault tarafından üretilen 1.5 dizel ünitenin yerleştirildiği bir model piyasaya sürüldü. Otomobilin eski nesillerindeki CVT otomatik şanzıman, konvansiyonel otomatik şanzıman ile değiştirildi.

Takvim yaprakları 2005’i gösterdiğinde her yıl biraz daha geliştirilen otomobil yeni bir görünüme sahip oldu: Nissan Micra C+C. Bu yeni model, üçüncü nesil Nissan Micra K12 tabanlı bir modeldi ancak Nissan bu sefer üstü açılabilir bir otomobil piyasaya sürmeye karar verdi. Nissan Micra C+C, katlanabilir tavanı ile birlikte Micra serisine yeni bir soluk getirdi. Üstü açılabilir Micra modeli de 2010’a kadar üretildi ve daha sonrasında bu neslin de ömrü sona erdi.

Dördüncü nesil Micra K13 (2010 - 2017)

80. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan dördüncü nesil Nissan Micra, üçüncü nesil Micra’nın tasarımına benzeyen ancak farklı olduğunu hissettiren bir dış tasarım ile piyasaya sürüldü. Önceki nesil kardeşlerinden farklı olarak dördüncü nesil olarak çıkan Nissan Micra K13, yalnızca tek bir gövde tipine sahipti. Önceki nesillerde genel olarak 3 kapılı ve 5 kapılı seçenekler bulunuyorken; dördüncü nesil Micra’da yalnızca 5 kapılı hatchback gövde tipi bulunuyordu.

Yeni V tipi platform üzerine kurulan 1.2 litre 79 beygirlik motoru, Nissan Micra K13’e 108 Nm tork sağlıyordu. Daha sonrasında süperşarjlı modelleri piyasaya sürülen Micra’nın 1.5 ve 1.6 litre modelleri çıkmıştı. Otomobil, hareket etmiyorken yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla kullanılan Start/Stop sistemine sahipti ve bir litre yakıt ile 18 kilometre götürmesiyle sevilen bir model olmuştu.

Beşinci nesil Micra K14 (2017 - Günümüz)

Beşinci ve şimdilik son nesil olan Micra K14, 2016 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. Tamamen yenilenmiş iç ve dış tasarımı ile çok daha şık bir görünüme sahip olan Nissan Micra, önceki nesliyle aynı platformu kullanıyor. Modern süper mini otomobillerin birçoğunda olduğu gibi beşinci nesil Micra’da da oldukça fazla renk seçeneği bulunuyor.

Tasarımı geçecek olursak yeni nesil Micra, Nissan’ın geliştirdiği Active Trace Control frenleme sistemine sahip. Bu da otomobilin virajlarda fren yaparken savrulmasını olabildiğince engelleyerek daha güvenli bir yolculuk sunuyor. Bu nesilde şu ana kadar çıkan otomobillerde 1.5 litre 90 beygirlik dizel motor, 0.9 litre 90 beygir benzinli motor ve 1.0 litre 70 beygirlik benzinli motor bulunuyordu.

Beşinci nesilde çıkacak 2020 model Nissan Micra’ların ise teknik özellikleri ve Türkiye pazarındaki fiyatları belli oldu. Öncelikle yeni çıkacak Nissan Micra modeli, bir önceki kasaya göre daha belirgin çizgilere sahip olacak, dolayısıyla çok daha karizmatik bir görünüme sahip. Otomobilin Visia donanım paketinde elektrikli ön ve arka camlar, 7 inçlik dokunmatik ekran, otomatik yanan ön farlar, şerit takip sistemi ve çarpışma önleme sistemi bulunuyor.

2020 Nissan Micra modelleri Türkiye’ye yalnızca 1.0 litrelik motor seçeneği ile gelecek. Yeni modelin içerisindeki 1.0 litrelik motor, 100 beygir gücü üretecek. Otomobilin şanzımanı ise ya 5 ileri manuel ya da 7 ileri otomatik şanzıman seçenekleri sunacak.

Nissan Micra'nın bugünkü fiyatları ise şu şekilde: