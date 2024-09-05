Nissan, yeni Silvia spor otomobili için çalışmalara başladı. Elektrikli güç aktarma sistemi ve küresel düzenlemelere uyumlu olması hedefleniyor.

Nissan, yeni bir Silvia spor otomobili üzerinde çalıştığını duyurdu ve bu gelişme otomobil dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Henüz üretim versiyonu onaylanmamış olsa da çalışmalar hızla devam ediyor.

Nissan, 370Z ve GT-R modellerinin ardından üçüncü bir spor otomobil geliştirmek için adımlar attı. Şirket Silvia ismini yeniden canlandırmak istiyor. Nissan Küresel Ürün Stratejisi Başkan Yardımcısı Ivan Espinosa, Avustralya'nın Drive dergisine verdiği röportajda, yeni Silvia'nın üretim planlamalarının henüz erken bir aşamasında olduklarını dile getirdi.

Yeni Silvia modeli ise tamamen Nissan tarafından geliştirilecek. Espinosa, projenin ciddi bir yatırım gerektirdiğini ve aracın elektrikli bir güç aktarma sistemi ile donatılacağını belirtti. Bu karar,Avrupa'daki emisyon düzenlemeleri ve küresel pazardaki talepler göz önüne alınarak alındı.

Yeni Silvia'nın elektrikli güç aktarma sistemi

Nissan, yeni Silvia'nın birçok ülkede düzenlemelere uyum sağlamasını ve bu sayede üretim miktarını artırarak maliyetleri düşürmesini hedefliyor. Spor otomobil segmentinde çeşitli zorluklar olsa da, Silvia'nın geniş bir takipçi kitlesine sahip olması ve piyasada az bulunan uygun fiyatlı spor otomobiller, başarılı olma şansını artırabilirNissan, projeyi kendi başına geliştirerek Silvia'nın özgün özelliklerini korumayı amaçlıyor.

Nissan, yeni Silvia modelinin geliştirilmesine devam ediyor. Elektrikli güç aktarım sistemi ve küresel düzenlemelere uyum sağlama çalışmaları, bu yeni spor otomobilin piyasada rekabet edebilme potansiyelini artırabilir gibi gözüküyor. Proje ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.