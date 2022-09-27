Mayıs 2007'de Nokia tarafından tanıtılan ve gönüllerimize taht kuran Nokia 1200 modeli, günümüzde nadir olsa da kullanılmaya devam ediyor. Biz de sizler için dönemin efsanesi Nokia 1200 özellikleri ile birlikte inceledik.

Günümüzde üretilen akıllı telefonlara baktığımızda; oldukça büyük ekranlar, minimum 3 veya 4 kamera, 1 TB dahili hafıza gibi oldukça yüksek özellikleri görebiliyoruz. Lakin, bundan tam 15 yıl önce böyle değildi. Bu içeriğimizdeki konumuz, 2007 yılında Nokia tarafından tanıtılan ve gönüllerimize taht kuran, zamanın efsanevi telefonlarından bir tanesi olan Nokia 1200. Günümüzle kıyaslandığında şaka gibi gelen Nokia 1200 özellikleri ve tasarımı, o dönem teknolojinin seviyesine göre oldukça yeterliydi.

Yalnızca 1.5 inçlik bir ekrana, 4 MB dahili depolamaya ve daha birçok şaşırtıcı özelliğe sahip Nokia 1200, 2007-2008 dönemlerinde akıllı telefonlar henüz daha yeni yeni tanıtılırken, “alo desin yeter” mantığıyla satın alınan telefonlardan bir tanesiydi. Hatta, bu telefon o kadar çok sevildi ki günümüzde belli bir yaşa gelmiş büyüklerinizin elinde görmeniz hala mümkün. Biz de akıllara kazınmış bu efsanevi telefon Nokia 1200 tüm detaylarıyla birlikte inceledik.

Nokia 1200 özellikleri:

1.5 inçlik ekran

Nokia 1200 özellikleri arasında, günümüz ile karşılaştırdığımızda bizi oldukça hayrete düşüren 1.5 inç büyüklüğündeki ekranla başlayalım. 1200’ın 29 x 23 mm boyutlarına sahip ekranı, yalnızca 96 x 68 piksel çözünürlüğündeydi. Efsanevi telefon Nokia 1200’ın ekran kasa oranı ise yüzde 15.2. 1.5 inç büyüklüğündeki ekranı günümüz telefonlarıyla kıyaslamak gerekirse, Samsung Galaxy Note ailesinin son üyesi Galaxy Note 20 Ultra modeli 6.9 inç ekran büyüklüğüne sahip.

77 gr ağırlık

Gelelim Nokia 1200’ın fiziksel özelliklerine. Elinize bir Nokia 1200 aldığınızda, oldukça hafif olduğunu fark etmeniz oldukça normal çünkü bu telefon yalnızca 77 gr ağırlığında. 17.5 mm kalınlığa, 102 mm uzunluğa ve 44 mm genişliğe sahip Nokia 1200, avucunuza kolaylıkla sığabilecek boyutlarda. Yani, tabiri caizse Nokia 1200 cebinize sığabilecek oldukça küçük ve kullanışlı cep telefonlarından bir tanesiydi.

Siyah beyaz ekran

Nokia 1200’ın 1.5 inç büyüklüğündeki ekranı, o dönemler çıkan Nokia 5800 veya ilk iPhone modeli gibi renkli değildi. Siyah ve beyaz renkleriyle tasarlanan Nokia 1200’ın ekranı, daha iyi görebilmeniz için yeşil bir aydınlatma ile destekleniyordu. Bu sayede, karanlık ortamlarda bile iç ekran aydınlatması sayesinde Nokia 1200’ı kullanabiliyordunuz. Nokia 1200’ın ekranı yalnızca 78 ppi yoğunluğa sahipti.

4 MB dahili hafıza:

Günümüzdeki telefonlarda kullandığımız en küçük bir uygulama bile yüzlerce mb boyutundayken, 2007 yılında piyasaya sürülen Nokia 1200 yalnızca 4 MB dahili hafızaya sahipti. Günümüz teknolojisi ile kıyaslandığında “4 MB hafıza nasıl yetebilir?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Yalnızca arama, mesaj gönderme ve 3 adet oyuna sahip bir telefon için, 4 MB depolama oldukça yeterliydi diyebiliriz. O dönemlerde telefonunuzun hafızasını doldurabilecek iki şey bulunuyordu. Bunlardan bir tanesi rehberinize kaydettiğiniz numaralarınız ve bir diğeri ise mesaj kutunuz. Ama elbette yetersiz kalabiliyordu. Örneğin, telefonunuza 60 SMS geldiğinde silmeniz gerekiyordu çünkü hafızanız geri kalan mesajlar için yetersiz kalıyordu.

Nokia Series 30

1200, dönemin popüler arayüzlerinden bir tanesi olan Nokia Series 30 ile destekleniyordu. Yana kaydırarak istediğinizi bulabileceğiniz bir arayüz, konfigüre edilebilen sol üst düğme menüsü ve daha birçok kolaylık sağlayan arayüz, Nokia 1200’da da bizleri karşılıyordu.

Yılan oyunu da dahil olmak üzere toplamda 3 oyun

Eminiz ki, her birimiz bir kez olsun bu telefonlardan yılan oyunu oynadık. Büyük bir heyecanla, yeri geldiğinde tek basımla çalışmayan lastik kaplama Nokia tuşlarıyla bu oyunu oynamaktan büyük keyif alıyorduk. Nokia 1200, yılan oyunu da dahil olmak üzere toplamda 3 adet oyunla geliyordu.

700 mAh batarya

Aynı depolamada da olduğu gibi, 700 mAh bataryanın nasıl yeterli olacağını düşünüyor olabilirsiniz. Günümüz teknolojisi ile karşılaştırdığımızda oldukça yetersiz kalan bu batarya, tek şarj ile 390 saat boyunca Nokia 1200 kullanmanızı sağlıyordu. Şu an oldukça küçük gibi duran batarya, günümüzün 5000 mAh bataryasına sahip telefonlardan daha uzun performans sağlıyordu. Üstelik, Nokia 1200’ı bir kez tam şarj ettiğinizde, 7 saat boyunca aralıksız olarak telefon konuşması yapabiliyordunuz.

El feneri

Gelelim Nokia telefonlarının vazgeçilmez özelliklerinden bir tanesine. Telefonunuzun tamamiyle lastik kaplı tuş takımından açıp kapatabileceğiniz, karanlıkta kaldığınız zaman kurtarıcınız olan telefon el feneri özelliği, Nokia 1200’da da bulunuyordu. Üst yönlendirme tuşuna basılı tutarak açıp kapatabileceğiniz el feneri, en zor zamanlarınızda yardımınıza koşuyor. Çocukluğumuzda her birimiz merak ettiğimiz için bu el feneri ile oynamış, bir telefonda el fenerinin bulunması bizlere oldukça garip gelmişti.

Birden fazla telefon rehberi

Nokia 1200, her birine maksimum 200 kişi kaydedebileceğiniz toplamda 5 farklı telefon rehberine sahipti. Yani, dönemin efsanevi telefonu 1200’a sahip olduğunuzda kişilerinizi farklı kategorilere bölüp, 5 ayrı rehbere sınıflandırabilirdiniz. Örneğin iş arkadaşlarınızı farklı bir rehbere, ailenizi farklı bir rehbere sınıflandırabilir, arayacağınız kişileri daha kolay bulabilme konforuna sahip olabilirdiniz.

Renk seçenekleri

Nokia 1200, Mayıs 2007’de yalnızca iki adet renk seçeneği ile tanıtıldı. Yalnızca gri ve mavi renk seçenekleriyle tanıtılan 1200’ın ön yüzü açık gri olarak sabit bir renkten oluşuyordu. Yani, renk seçenekleri yalnızca plastik arka kasa ve çerçeveleri kapsıyordu. İki modelde de ön yüz aynı renk şeklinde geliyor.

Kutu içeriği

Küçük bir kutuyla gelen Nokia 1200, o dönem üretilen telefonlara kıyasla oldukça sade bir kutu içeriğine sahipti. Nokia 1200’ın kutusunu açtığımızda bizleri telefonun kendisi, şarj aleti, pili ve kullanım kılavuzu karşılıyordu. O dönemler oldukça popüler olan kullanım kılavuzu CD’leri Nokia 1200’da yoktu. Aslında, Nokia 1200 teknolojisinde bir telefon için kullanım CD’si koymak oldukça garip olurdu diyebiliriz.

Nokia’nın efsanevi telefonu Nokia 1200’ı tüm detaylarıyla birlikte inceledik. Nokia 1200 özellikleri günümüz ile kıyaslandığında oldukça yetersiz kalsa bile, o dönemlerde üretilen tuşlu telefonlara göre oldukça yeterliydi. Siz daha önce Nokia 1200 kullandınız mı? 1200 ile anılarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!