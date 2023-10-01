Endüstriyel amaçlarla üretilmiş söz konusu iki cihazın özellikleri "keşke Türkiye'ye gelse de alsak" dedirtecek cinsten.

Yılların efsanesi olsa da son zamanlarda akıllı telefon pazarında göremediğimiz Nokia, çoğumuzla birlikte yaşlanan cep telefonlarıyla meşhur. Toplama baktığımızda oldukça devasa bir cep telefonu kataloğuna sahip olan şirket, cep telefonu haricinde de farklı sektörlere sağladığı hizmetlerle biliniyor.

En son olarak da şirket, endüstriyel alanlardaki zorlu şartların üstesinden gelebilecek iki adet akıllı telefon tanıttı. Endüstriyel amaçlarla üretildiği için telefonların fiyatlarına ve ülkemize gelip gelmeyeceğine yönelik veriler paylaşılmadı. Fakat teknik özelliklerine bakınca “keşke gelseymiş” diyeceksiniz.

İki telefon da 5G destekli.

HHRA501x ve IS540.1 kod isimleriyle karşımıza çıkan cihazlar, Almanya merkezli i.safe MOBILE Gmbh ortaklığıyla üretildi. Telefonların ikisi de çift SIM girişini destekliyor ve ek olarak eSIM desteği de sunuyor. Suya karşı dayanıklılık tarafında IP-68 sertifikası karşımıza çıkıyor.

Gerekli olan tüm frekans aralıklarına sahip olan cihazlar, dünya genelinde kullanılabiliyor. Donanım tarafına baktığımızda Qualcomm QCM6490 işlemcisinden güç aldıklarını görüyoruz. Gorilla Glass 3 koruması olan 6 inçlik ekrana sahip olan cihazlar, 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olarak geliyor. Batarya kapasiteleri ise 4400 mAh. Bu değerleri orta segmentte görmeye alışığız desek yanlış olmaz.

Daha önce de belirttiğimiz üzere, telefonlar endüstriyel alanlar ve girişimler için üretildiğinden fiyatlarına veya stoklarına dair bir bilgi paylaşılmadı. Fakat bu özellikleriyle ülkemize gelecek olsaydı, siz bunları almayı düşünür müydünüz?