Nokia’nın KaiOS Destekli Yeni Telefonu Avrupa'ya Geliyor

Dokunmatik ekranlı akıllı telefonların devri başlamadan önce en popüler telefon markalarından olan Nokia, KaiOS destekli yeni telefonu Nokia N139DL'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. GCF sertifikasını da alan telefonun, yakın zamanda Avrupa pazarına çıkması bekleniyor.

Görünüşe göre Nokia Mobile, bir sonraki KaiOS akıllı telefonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Nokia N139DL daha öncesinde resmi Wifi sertifikası web sitesinde görünmüş ve telefonun KaiOs 3.0 ile, 4G ağları ve 2.4GHz kablosuz ağları destekleyeceğini öğrenmiştik.

Şimdi de NokiaPowerUser, Nokia N139DL'nin GCF sertifikası aldığını ve yakında Avrupa pazarında piyasaya sürülebileceğini duyurdu. Nokia N139DL; Nokia 6300 4G, Nokia 2720 Flip, Nokia 800 Tough, Nokia 8000 4G ve Nokia 8110 4G olmak üzere beş adet kaiOS destekli telefonu bulunan Nokia’nın altıncı KaiOS destekli telefonu olacak.

Nokia N139DL estetiğe değil, kullanım kolaylığına odaklanıyor

Nokia tarafından değil de KaiOS Technologies tarafından geliştirilen sistem , 2017 yılında gerçekleşen lansmanından bu yana uzun bir yol kat etti. Bu sisteme aşina olmayanlarınız için belirtelim ki sistem, kısa bir süre önce Arayüz ve Kullanıcı Deneyimi kategorisinde RedDot ödülü aldı. IDC'nin bildirdiği üzere, Nokia şimdiye kadar 140'tan fazla model piyasaya sürmeyi başardı. Toplam değeri 3,8 milyar doları aşan şirketin, özellikli telefon pazarındaki pazar payı ise yüzde 8. Dünya genelinde çoğu kişi akıllı telefon kullanıyor olabilir; ancak günümüzde hala 1 milyardan fazla özellikli telefon kullanan insan mevcut ki bu da KaiOS’un uzun bir süre daha piyasadaki yerini koruyabileceği anlamına geliyor.

Akıllı telefon kullanıcı arayüzü geliştiricileri genellikle gelişmiş veya karmaşık işlevlere odaklanır; ancak özellikli telefonlar için bunlar zorunlu değildir. Bu anlamda bakacak olursak KaiOS'un estetiğe odaklanmadığı söylenebilir. Ekip esas olarak sistemin düşük özellikli bir cihazda sorunsuz bir şekilde çalışmasını ve herhangi bir kullanıcının hiç çaba harcamadan, hiç öğrenme maliyeti olmadan telefonu kullanabilmesini istiyor. Tam olarak bu sebeple KaiOS ekibi de minimalist bir tasarım yaklaşımını benimsiyor. Buna göre kullanıcılar telefonda kolayca gezinebilmeli ve uygulamalarla başarılı bir şekilde etkileşim kurabilmeli. Birçoğunuz bunun özellikli telefonlarda uygulanmasının oldukça kolay olduğunu düşünebilir; ancak bu, daha önce cep telefonu sahibi olmayan kullanıcılar için son derece önemlidir.

Hal böyle olunca, telefonla etkileşimin fiziksel tuşlar aracılığıyla gerçekleşeceğini tahmin etmek pek de zor değil. Tuşlar, donanım sınırlamalarını telafi etmek adına Tarayıcı gibi uygulamalara özel optimize edilir. Ana ekran ise uygulamalara doğrudan erişim sağlanacak şekilde tasarlanır. Kullanıcılar sadece belirli tuşlara basarak uygulamalar arasında dolaşabilir.