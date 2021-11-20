Google Pixel 6a’nın İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı

Google, amiral gemisi serisi Pixel 6 akıllı telefonlarının elde ettiği başarının ardından yakın bir zamanda daha bütçe dostu Pixel 6a’yı çıkarmayı planlıyor. Telefonun ilk görüntüleri de bugün internete sızdı.

Google, geçtiğimiz ay kullanıcılara sunduğu yeni akıllı telefonlarıyla gündeme oturmuştu. Amiral gemisi serisi akıllı telefonları Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, uzmanlardan da olumlu yorumlar almıştı. Fakat Google’ın bu seri için planları burada bitmeyecek gibi görünüyor. Şirket, 2022 yılında ‘Google Pixel 6a’ adı altında fiyatı daha uygun bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Bugün internete düşen sızıntılarla birlikte telefonla ilgili ilk bilgiler de ortaya çıkmaya başladı.

Google Pixel 6a’nın ilk görüntüleri:

91Mobiles üzerinden paylaşılan fotoğraflarda Pixel 6a’nın tasarımının Pixel 6 ile bir hayli benzerlik taşıdığını görüyoruz. Şu ana kadar internet üzerinde dolaşan söylentiler arasında yeni cihazın Pixel 5a tarzında bir tasarıma sahip olabileceğine işaret ediyordu. Ancak Google, direkt olarak Pixel 6 serisinin daha bütçe dostu versiyonunu yapma peşinde gibi. Yayınlanan fotoğraflardan görüldüğü üzere telefonda kulaklık girişi bulunmuyor. 6,2 inçlik ekranında parmak izi okuma sensörü ve orta kısmında ön kamerası bulunuyor. Arka kısmında ise çift lensti kamera yer alıyor.

Telefonu ilk defa gören birisi kolaylıkla Pixel 6 olduğunu zannedebilir. Çünkü görüntü olarak Pixel 6'dan neredeyse farksız. Ancak donanımsal olarak aynı şey söylenemez. Her ne kadar serinin bir parçası gibi gözükse de A-serisi olmasından dolayı bazı fedakarlıklar şart. Bu fedakarlıklar arasında büyük bir ihtimalle Google'ın yeni işlemcisi olan Google Tensor de yer alıyor. Daha bütçe dostu olacak bu telefonun kamera kabiliyetleri de Pixel 6 serisiyle eşit olmayacaktır. 2021 yılı bitmeden Pixel 6a hakkında daha fazla bilginin gün yüzüne çıkması bekleniyor ancak telefonun resmi olarak ne zaman tanıtılacağına dair henüz bir açıklama yok.