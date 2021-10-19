Nokia XR20 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Nokia, MIL-STD-810H sertifikasıyla askeri düzeyde dayanıklılık sunan yeni akıllı telefonu XR20'yi tanıttı. Teknik özellikleriyle üst düzey olmasa da iş görecek seviyede olan model, sınırlı bir bölgede ön siparişe açılacak. Telefonun Türkiye'ye gelmesi ise beklenmiyor.

HMD Global bünyesinde ticari yaşamını sürdüren Nokia, Hindistan'da düzenlenen etkinlikte yeni bir akıllı telefon duyurdu. "XR20" olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, tasarımıyla da sağlamlığıyla da donanım özellikleriyle de çok dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira bu telefon, sahip olduğu MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikası ile ön plana çıkarken, iri yapısıyla da dikkat çekiyor.

Nokia'nın yeni akıllı telefonu XR20, 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan Corning Gorilla Glass Victus korumalı bir ekranla geliyor. Bu ekranı dayanıklı bir kasa ile korumaya alan şirket, XR20'nin 1,5 metre yüksekten düşmeye dayanıklı olduğunu belirtiyor. Telefonun ön kamerası ise 8 MP çözünürlük sunuyor. Nokia XR20'nin parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş durumda.

Karşınızda Nokia XR20

Nokia'nın yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 480 işlemcisinden güç alıyor. Bu gücü 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleyen mühendisler, işletim sistemi olarak Android 11'i tercih etmişler. Telefonun sahip olduğu 4.630 mAh kapasiteli batarya ise 18 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Kullanıcılar, telefonun yan paneline yerleştirilmiş olan bir buton ile Google Asistan'ı devreye alabiliyorlar. Telefonun üst kısmında ise herhangi bir işlevi çalıştırmak için atanabilen bir buton daha bulunuyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, bir çift flaş sistemine sahip ikili kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kameraya ek olarak 13 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı bir kamera daha bulunuyor. Ayrıca bu akıllı telefonda 3,5 mm'lik kulaklık girişine ek olarak ekstra yüksek sesli stereo hoparlörler olduğunu belirtelim.

Nokia XR20 teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç büyüklüğünde FHD+, 550 nit parlaklık

6,67 inç büyüklüğünde FHD+, 550 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480

Qualcomm Snapdragon 480 RAM: 6 GB (LPDDR4x)

6 GB (LPDDR4x) Depolama: 128 GB (UFS 2.1)

128 GB (UFS 2.1) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 48 MP + 13 MP

48 MP + 13 MP Batarya: 4.630 mAh (18 watt kablolu, 15 watt kablosuz şarj)

4.630 mAh (18 watt kablolu, 15 watt kablosuz şarj) İşletim Sistemi: Android 11

Android 11 Bağlantı: 5G SA/NSA (n1, n2, n3, n5, n7, n28, n41, n66, n77/n78 international bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) 2×2 MiMo, Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou/ QZSS/NavIC, USB Type-C

5G SA/NSA (n1, n2, n3, n5, n7, n28, n41, n66, n77/n78 international bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) 2×2 MiMo, Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou/ QZSS/NavIC, USB Type-C Boyutlar: 171,64 x 81,5 x 9,1 mm

İki farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek Nokia XR20, yarın itibarıyla Hindistan'da ön siparişe açılacak. Telefonun resmi çıkış tarihi ise 30 Ekim 2021. Nokia'nın ultra sağlam akıllı telefonuna sahip olmak isteyen kullanıcıların, bu ürüne 625 dolar ödeme yapmaları gerekecek.