Çıkardığı ilk telefonla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nothing, Phone (2a) modeliyle de bunu devam ettirecek gibi görünüyor.

Alışık olmadığımız tasarımlara sahip ürünleriyle karşımıza çıkan Nothing firması, hem yazılım hem de donanım karşısında bizi şaşırtıyor. Akıllı telefonların haricinde kablosuz kulaklıklar da üreten şirket, geçtiğimiz haftalarda hiç beklemediğimiz bir şekilde iş kıyafeti koleksiyonunu tanıtmıştı.

Bu koleksiyon internette pek de kabul görmedi. Biz de odağımızı tekrardan akıllı telefonlara çevirmişken şirketin Nothing Phone (2a) isimli bir sonraki akıllı telefon modelinin tasarımı ortaya çıktı. Bunun haricinde donanım tarafında da belli başlı bilgiler var.

İlk defa MediaTek işlemci kullanılacak.

Nothing Phone (1) modelinden alışık olduğumuz LED’leri (2a) modelinde de görüyoruz. Videodan gördüğümüz üzere telefon üzerinde, kamera haznesini saran 3 adet LED şeridi var. Çift kameranın yer aldığı kısımda ise kameralar dikey olarak değil, yatay olarak yerleştirilmiş. 6,7 inç boyutundaki ekranda ise delikli ekran tasarımı bizi karşılıyor. Telefonun model isminin A142 olacağı da paylaşımda belirtilmiş.

Şimdi gelelim donanıma. Nothing Phone (2a) modelinde, 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 7200 işlemcisi kullanılacak. GPU tarafında ise Mali-G610 MP4 modeli göze çarpıyor.

Önceki sızıntılardan elde edilen bilgiler:

Telefonun 6.7 inç boyutundaki ekranı, 120 Hz tazeleme hızına sahip olacak. Bu ekrandaki kameranın 16 MP değerinde ve f/2.0 diyafram aralığına sahip olması bekleniyor. Arka taraftaki kameraların ise 50 MP ana, 8 MP geniş açı lenslerine ev sahipliği yaptığı belirtiliyor. Android 14 ile kutudan çıkacak olan cihazda 4920 mAh batarya kapasitesinin yer almasını bekliyoruz.

Fiyatına yönelik henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ülkemize geleceğini düşünürsek, siz bu telefonun fiyatının ortalama ne kadar olmasını beklersiniz?