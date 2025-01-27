Ülkemizde ve globalde satış rekorları kıran Nothing markasından yeni bir telefon daha geliyor.

Londra merkezli firma Nothing, sevilen telefon serisinin yeni üyesi için merak uyandıran bir teaser ve lansman tarihini paylaştı.

Geçtiğimiz hafta Pokemon temalı bir teaser ile dikkatleri üzerine çeken marka, bugün ise yeni telefonuna dair ilk ipuçlarını verdi.

Şirketin resmî X hesabı üzerinden paylaşılan gönderide muhtemel kuvvetle Nothing Phone 3 adını taşıyacak yeni telefonun kamera ünitesini gözler önüne seren yeni bir videoya yer verildi. Ayrıca gönderide lansman etkinliğinin sloganı ve tarihi de yer aldı.

Nothing Phone 3, 4 Mart'ta tanıtılabilir

Telefonun adı henüz resmî olarak doğrulanmasa da teknoloji sektöründe sızıntılarıyla ünlenen Max Jambor, telefonun Nothing Phone 3 olabileceğini öne sürüyor. Jambor, İspanya’nın Barselona kentinde 4 Mart’ta gerçekleşecek etkinlik için resmî bir lansman davetiyesi aldığını da paylaştı. Etkinliğin aynı tarihte düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) ile eş zamanlı olması da dikkat çekti.

Nothing’in yeni telefona dair şu an için bilinenler sınırlı. Marka geçtiğimiz günlerde yalnızca bir Pokemon Arcanine görseli paylaşmıştı. Ayrıca Nothing’in web sitesindeki teaser, Hintli perakendeci Flipkart’ın web mağazasında “Nothing_arcanine_website_d2c_date_announcement” URL’siyle açılan bozuk bir sayfaya yönlendirme yapıyordu. Bu durum, yeni telefonun kod adının “Arcanine” olabileceği iddialarını güçlendiriyor.

Peki sizin Nothing'in yeni telefonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.