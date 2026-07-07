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Nothing'in Yeni Uygun Fiyatlı Modeli Nothing Phone (4b) Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

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Nothing'in yeni bütçe dostu modeli Nothing Phone (4b) bugünkü lansmanla birlikte tanıtıldı.

Nothing'in Yeni Uygun Fiyatlı Modeli Nothing Phone (4b) Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Nothing, tasarımdaki şeffaf dokunuşlarından ödün vermeyerek cepleri yakmayacak yeni bütçe dostu canavarı Nothing Phone (4b) modelini resmî olarak duyurdu.

(a) serisine kıyasla farklı noktada konumlanan bu modelin arkasında oldukça iddialı özellikler ve büyük sürprizler var.

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Nothing'in Yeni Uygun Fiyatlı Modeli Nothing Phone (4b) Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
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Ekranı ve piliyle dikkat çekiyor

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"Telefonumun şarjı sürekli bitiyor" diyenler için Nothing Phone (4b), tam 6.000 mAh kapasiteli devasa bir pille geliyor (küresel pazarda 5.200 mAh olacak).

Bu dev pile eşlik eden 6.77 inçlik 120Hz Super AMOLED ekran ise alanında oldukça iyi. Güneş altında bile 2.000 nit parlaklığa ulaşması ise bu ekranı ön plana çıkaran nokta. Gücünü Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden alan telefon, Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1 ile kutudan çıkıyor.

Peki kamera?

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Fotoğraf meraklıları için arkada OIS destekli 50 MP ana kamera ve geniş açılı lens yer alırken, önde 16 MP’lik bir selfie kamerası bizi karşılıyor. Beyaz, siyah ve mavi renk seçenekleriyle göz alan model, 8 GB RAM ve 128GB/256GB depolama alternatiflerine sahip.

Nothing Phone (4b) özellikleri

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Özellik Detay
Ekran 6.77 inç, AMOLED, 120Hz, 1080 x 2344 piksel, 2000 nit (peak) parlaklık, Dragontail Pro Glass
İşlemci Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm)
RAM 8 GB
Depolama 128 GB veya 256 GB (UFS 2.2)
Arka Kamera 50 MP (f/1.8, OIS) + 8 MP (f/2.2, 120˚ ultra geniş)
Ön Kamera 16 MP (f/2.4)
Pil 5200 mAh (Uluslararası) / 6000 mAh (Hindistan), 33W kablolu şarj
İşletim Sistemi Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1

Nothing Phone (4b) fiyatı

Cihazın Türkiye'ye resmî olarak gelip gelmeyeceği veya Türkiye fiyatının ne olacağı henüz netleşmedi. Global fiyatlar ise şu şekilde:

  • ABD: $399 (Başlangıç fiyatı)
  • Avrupa: €329
  • Birleşik Krallık: £299
  • Hindistan: ₹29.999 ile ₹34.999 arasında değişiyor.
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