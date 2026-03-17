Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

NVIDIA, GDC 2026’da Açıkladı: DLSS 4.5 Destekli 20 Oyun Geliyor!

NVIDIA, GDC 2026 kapsamında DLSS 4.5 teknolojisini ve path tracing destekli yeni nesil oyunları duyurdu. Toplamda 20 oyunun bu teknolojilerle güncelleneceği veya çıkış yapacağı açıklandı.

Deniz Şen

NVIDIA’nın GDC 2026 (Game Developers Conference) duyurusunda en dikkat çeken detaylardan biri, DLSS 4.5 ve path tracing teknolojilerini destekleyecek yeni oyun listesi oldu. Şirket, farklı türlerden toplam 20 oyunun bu teknolojilerle birlikte geleceğini açıkladı.

Listede hem büyük yapımlar hem de nispeten daha niş projeler bulunurken, yeni nesil grafik teknolojilerinin giderek daha geniş bir oyun yelpazesine yayıldığı görülüyor. Özellikle gerçekçi ışıklandırma ve performans iyileştirmeleri sunan bu teknolojiler, önümüzdeki dönemde oyun deneyimini doğrudan etkileyecek.

DLSS 4.5 destekli oyunlar:

24

  • 007 First Light
  • Aniimo
  • Barkour
  • CONTROL Resonant
  • Cthulhu: The Cosmic Abyss
  • Directive 8020
  • Edge of Memories
  • Endurance Motorsport Series
  • Gray Zone Warfare
  • INDUSTRIA 2
  • Samson
  • Sea of Remnants
  • StarRupture
  • STAR WARS: Galactic Racer
  • The Mound: Omen of Cthulhu
  • The Vernyhorn
  • Tides of Annihilation
  • WARDOGS
  • War Thunder
  • Where Winds Meet

Açıklanan oyunlar arasında dikkat çeken yapımlar arasında CONTROL Resonant, Tides of Annihilation ve Directive 8020 gibi öne çıkan projeler yer alıyor. NVIDIA’nın paylaştığı liste, DLSS 4.5 ve path tracing’in yalnızca birkaç büyük oyuna özel kalmayacağını, aksine sektör genelinde standart hâline gelmeye başladığını gösteriyor.

DLSS 4.5 tam olarak ne sunuyor?

25

DLSS 4.5, yapay zekâ destekli yeni kare üretim sistemiyle daha yüksek FPS ve daha düşük gecikme sunmayı hedefliyor. Dynamic Multi Frame Generation sayesinde GPU’nun ürettiği kare sayısını akıllı şekilde artırarak performansı ciddi ölçüde yükseltiyor. Aynı zamanda path tracing ile birlikte çalışarak daha gerçekçi ışık, gölge ve yansıma kalitesi sağlıyor.

Nvidia

