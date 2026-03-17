NVIDIA, GDC 2026’da Açıkladı: DLSS 4.5 Destekli 20 Oyun Geliyor!

NVIDIA, GDC 2026 kapsamında DLSS 4.5 teknolojisini ve path tracing destekli yeni nesil oyunları duyurdu. Toplamda 20 oyunun bu teknolojilerle güncelleneceği veya çıkış yapacağı açıklandı.

NVIDIA’nın GDC 2026 (Game Developers Conference) duyurusunda en dikkat çeken detaylardan biri, DLSS 4.5 ve path tracing teknolojilerini destekleyecek yeni oyun listesi oldu. Şirket, farklı türlerden toplam 20 oyunun bu teknolojilerle birlikte geleceğini açıkladı.

Listede hem büyük yapımlar hem de nispeten daha niş projeler bulunurken, yeni nesil grafik teknolojilerinin giderek daha geniş bir oyun yelpazesine yayıldığı görülüyor. Özellikle gerçekçi ışıklandırma ve performans iyileştirmeleri sunan bu teknolojiler, önümüzdeki dönemde oyun deneyimini doğrudan etkileyecek.

DLSS 4.5 destekli oyunlar:

007 First Light

Aniimo

Barkour

CONTROL Resonant

Cthulhu: The Cosmic Abyss

Directive 8020

Edge of Memories

Endurance Motorsport Series

Gray Zone Warfare

INDUSTRIA 2

Samson

Sea of Remnants

StarRupture

STAR WARS: Galactic Racer

The Mound: Omen of Cthulhu

The Vernyhorn

Tides of Annihilation

WARDOGS

War Thunder

Where Winds Meet

Açıklanan oyunlar arasında dikkat çeken yapımlar arasında CONTROL Resonant, Tides of Annihilation ve Directive 8020 gibi öne çıkan projeler yer alıyor. NVIDIA’nın paylaştığı liste, DLSS 4.5 ve path tracing’in yalnızca birkaç büyük oyuna özel kalmayacağını, aksine sektör genelinde standart hâline gelmeye başladığını gösteriyor.

DLSS 4.5 tam olarak ne sunuyor?

DLSS 4.5, yapay zekâ destekli yeni kare üretim sistemiyle daha yüksek FPS ve daha düşük gecikme sunmayı hedefliyor. Dynamic Multi Frame Generation sayesinde GPU’nun ürettiği kare sayısını akıllı şekilde artırarak performansı ciddi ölçüde yükseltiyor. Aynı zamanda path tracing ile birlikte çalışarak daha gerçekçi ışık, gölge ve yansıma kalitesi sağlıyor.