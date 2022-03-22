NVIDIA, bugün gerçekleşen GTC çevrimiçi etkinliğinde metaverse için çok önemli olduğuna inandıkları Omniverse’e dair yeni ve heyecan verici duyurular yaptı. Gelin Omniverse’e dair yeniliklere beraber göz atalım.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, bugün gerçekleştirilen NVIDIA lansmanında Omniverse sanal simülasyonunun ve araçlarının bir bulut sisteme entegre edildiğini ve böylece geliştiricilerin hemen hemen her bilgisayarda Omniverse hizmetlerini kullanabileceklerini söyledi.

Huang, duyuruyu bugün sanal NVIDIA GTC çevrimiçi etkinliği sırasında yaptı. Omniverse platform başkan yardımcısı Richard Kerris, verdiği bir röportajda Omniverse ekosisteminin ona katılan şirketler ve içerik oluşturucular açısından 10 kat genişlediğini söyledi ve Omniverse’ün yeniliklerinden bahsetti. Gelin o yeniliklere göz atalım.

Omniverse nedir, ne için kullanılıyor?

Omniverse, tümü birbirine bağlı sanal dünyalar evreni olan metaverse'i oluşturmak için NVIDIA’nın önde gelen bir aracıdır. Kerris, meta verinin yeni nesil internet için çok önemli bir yer taşıdığını söyledi.

Kerris, 150.000'den fazla kişinin NVIDIA Omniverse'i gerçek zamanlı 3 boyutlu simüle edilmiş dünyalar tasarlamak için bir araç olarak indirdiğini belirtiyor. Bu simülasyonlar, tasarımcıların fiziksel tasarımlara geçmeden önce bir konsepti sanal bir tasarımda test ettiği oyunlardan endüstriyel "dijital ikizlere" kadar her şeyde kullanılıyor. Örneğin BMW, gerçek dünyada inşa etmeden önce bir otomobil fabrikasının dijital ikizini yaptı.

Dijital İkizler ne işe yarayacak?

Omniverse sözcüsü Kerris, Dijital İkizler ile alakalı en büyük olayın geri bildirim döngüsü olduğunu söyledi. Gerçek fabrikadaki sensörler verileri toplayabiliyor ve daha sonra daha doğru şekilde Omniverse sanal fabrika simülasyonuna geri bildirim yapabiliyor.

Kerris, yapay zekanın bir sonraki çağı için sanal dünyaların önemine değiniyor. Kerris’in dediğine göre Omniverse, sentetik veri üretimini otonom bir şekilde yeniden kullanma konusunda robotları ve fabrikaların dijital ikizlerini eğitiyor. Bu nedenle Omniverse, sanal dünyaların yaratılmasından işletilmesine kadar birçok işe yarayan kullanışlı bir araç olacak.

Dijital İkizler, tabiri caizse yapay zekânın geleceği olacak. Örnek olarak Kerris, Amazon’un robotik alandaki çalışmalarda harika işler başardığını ve Pepsi’nin depo yönetiminde çağ atladığını belirtiyor. Kerris, Dijital İkizler fikrinin yeni Sanayi Devrimi olacağını söylüyor.

Omniverse Cloud nedir?

Bugün gerçekleştirilen NVIDIA lansmanında şirket sanatçılara, geliştiricilere ve tasarımcılara milyarlarca cihazdan 3 boyutlu tasarım simülasyonu olan NVIDIA Omniverse’e erişim imkanı sağlayan bir bulut hizmet olan Omniverse Cloud’u duyurdu.

Omniverse Cloud içerisinde Omniverse’ün tüm hizmetlerine eksiksiz erişilebiliyor. Bulut hizmeti olması sayesinde düşük donanımlı bilgisayarlarda ve hatta akıllı telefonlarda bile Omniverse hizmetlerine erişilebiliyor.

Omniverse Cloud'un hizmetleri arasında sanatçıların büyük veri kümelerini aktarmak zorunda kalmadan büyük 3 boyutlu sahnelere her yerden erişmelerini ve düzenlemelerini sağlayan basit bir tek tıkla paylaşım aracı olan Nucleus Cloud yer alıyor.

Omniverse Cloud’ta ayrıca teknik tasarımcılar, sanatçılar ve yaratıcıların gerçek zamanlı olarak etkileşimli olarak 3 boyutlu dünyalar oluşturmasına yarayan Omniverse Create de bulunuyor. Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar, bu uygulama ile buluttaki NVIDIA RTX ekran kartları tarafından desteklenen NVIDIA GeForce NOW platformunu kullanarak tam simülasyon ve işleme yetenekleri akışı sağlayan Omniverse sahnelerini görüntüleyebiliyorlar.

Otonom araçlar için de sistemler geliştiriliyor

NVIDIA’nın rakiplerinden biri olan Tesla, D1 çipi otonom araçları eğitmek için Dojo teknolojisini kullanıyor. Hatta Tesla, Dojo'nun Nvidia çiplerinden daha iyi olduğunu ve onların yerini alacağını söylemişti. Tesla ayrıca bu yapay zekâ modellerini arabalarda çalıştırmak için kendi işlemcilerini de tasarlamıştı.

Ancak NVIDIA da boş durmuyor. Şirket, Lucid ve Çin merkezli BYD elektrikli araç üreticilerinin, otomobiller için kendi ürettikleri Orin AI çiplerini kullandığını duyurdu. NVIDIA ayrıca 2026'da tamamlanması planlanan Hyperion otomobil çipi ailesinin yeni nesli üzerinde çalıştığını da açıkladı.

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