Bu yıl çıkması beklenen NVIDIA RTX 40XX serisi grafik kartlarından yalnızca amiral gemisi modeli RTX 4090'ı bu yıl raflarda görebiliriz. Bu durumun ise NVIDIA açısından oldukça kabul edilebilir bir nedeni var.

NVIDIA hemen her yıl yeni ekran kartları ve grafik işlemcilerle karşımıza çıkıyor. Firmanın bu yılın sonlarında da RTX 40XX serisi grafik kartlarıyla karşımıza çıkması bekleniyordu. Geçmişte de firma, yeni anakartlar ve işlemciler tanıtıldıktan sonra o teknolojilerden en üst seviyede faydalanacak grafik kartlarıyla karşımızda oluyordu.

Bu yıl ise önce NVIDIA'nın yeni kartlarının çıkışının biraz daha geç olacağı iddiaları kulislerde dolanmaya başlamıştı. Lovelace olarak sınıflandırılan yeni grafik kartlarının üretimini yapan TSMC'ye üretimi durdurması yönünde haberler gittiğinde ise adeta dedikodu kazanları kaynamaya başlamıştı.

Bu yıl yalnızca RTX 4090'ı görebiliriz

Yeni iddialara göre ise NVIDIA bu yıl yalnızca RTX 4090'ı satışa sunacak. Daha alt modellerin piyasaya çıkışı için bir sonraki yılın başlarını beklemek gerekecek. Yani bu yıl sadece tek bir yeni grafik kartı göreceğiz ve o da muhtemelen oldukça pahalı bir model olacak.

Bu gecikmenin nedeni olarak ise NVIDIA'nın birlikte çalıştığı firmalarda bulunan devasa RTX 30XX serisi ekran kartı stoğu gösteriliyor. Grafik kartlara olan talebin ekonomik koşullar nedeniyle az olmasının yanı sıra, Bitcoin gibi çeşitli yöntemlerle madenlenen kriptolardaki düşüş ile birlikte ikinci el pazarına çok sayıda yeni kart sunulması da stokların elde kalmasına neden oldu.

Öte yandan bu hamlenin ne kadar NVIDA'nın istediği sonuçları doğuracağı ise bir başka önemli nokta. Zira ticari ortaklarıyla arasını iyi tutmaya çalışan firma, bir anda AMD'nin yeni nesil RDNA 3 grafik kartlarına bomboş bir pazar sunabilir. Özellikle de daha geniş bir yelpazeye hitap eden orta seviye RDNA 3 grafik kartları, RTX 4090 gibi niş bir amiral gemisine kıyasla çok daha fazla tercih edilebilir. Bu durumda da NVIDIA, durumu en azından dengelemek adına kartların çıkışını biraz ertelese de gelecek yıla bırakmayabilir.