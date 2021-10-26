GTA Definitive Edition vs Orijinal GTA [Video]

Rockstar Games'in resmen infial yaratan Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition fragmanı, içerik üreticilere sayısız malzeme çıkardı. Hazırlanan iki yeni video, GTA serisinin yıllar sonra yeniden yayınlanacak fenomen oyunlarının grafiklerinin nasıl değiştiğini ortaya koyuyor.

Rockstar Games, kısa bir süre önce milyonlarca oyunseveri heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Şirket, bundan yıllar önce piyasaya sürdüğü ve o yıllarda fenomen haline gelen oyunları GTA San Andreas, Vice City ve GTA III'ün remaster versiyonlarını "Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition" ismi altında duyurdu. Oyuncuların beklentisini tavan yaptıran duyuru, yayınlanan fragmanla hayal kırıklığına dönüştü.

Rockstar Games'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı fragman, üçlemenin 529 TL'lik fiyatını tartışmaya açtı. İçerik üreticilerse vakit kaybetmeden, geçen onca yıldan sonra bu üç efsane oyunun grafiklerinde nasıl değişiklikler olduğunu ortaya koymaya başladılar. Şimdi sizlerle, remaster GTA oyunlarında grafik kıyaslamasının yapıldığı iki videoyu paylaşacağız.

İşte orijinal versiyonla yeni versiyonunun kıyaslandığı ilk video

Yukarıda izlediğiniz video, yaklaşık 700 bin takipçisi bulunan ENXGMA isimli bir kanal tarafından yayınlandı. Grafiklerdeki teknik detaylara değinen içerik ENXGMA, GTA serisinin efsane oyunlarında ne gibi grafik değişiklikleri olduğunu anlatıyorlar.

Real KeV3n isimli YouTube kanalının oluşturduğu bir diğer kıyaslama videosu ise Rockstar Games'in yayınladığı fragmandaki görüntüleri, oyunların orijinal versiyonlarındaki sahnelerle tek tek kıyaslıyor. Her iki video da Rockstar Games'in yaptığı çalışmaların aslında oldukça yüzeysel olduğunu gözler önüne seriyor.

Bu arada, bizde sizler için ufak bir kıyaslama içeriği oluşturmuştuk. Eğer o içeriğimize göz atmak isterseniz, sizleri buradaki bağlantıya bekliyoruz.