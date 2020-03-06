Okyanusun Dibinde Yaşayan Bir Canlıda Plastik Bulundu

Dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru’nda yeni bir deniz canlısı keşfedildi. Yapılan analizlerde deniz canlısında plastiğe rastlandı. Okyanusun en derin kısımlarında yaşayan ve plastiğe rastlanan canlıya Eurythenes plasticus adı verildi.

Mariana Çukuru, dünyanın en derin çukuru olarak biliniyor. Çukur, deniz yüzeyinden 11.034 metre derinliğe sahip. Dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru, devasa derinliğine rağmen çevre kirliliğinden kurtulamamış görünüyor.

Mariana Çukuru’nda araştırma yapan Newcastle Üniversitesi’nden araştırmacılar, deniz seviyesinin 7 km altında yeni bir deniz kabuklusu türü keşfettiler. Keşfedilen deniz kabuklusu, bugüne kadar keşfedilen diğer türlerden önemli bir özelliği ile ayrılıyor. Yeni keşfedilen deniz kabuklusunun vücudunda plastiğe rastlandı.

Yeni canlıyı keşfeden bilim insanları, aldıkları örnekleri analiz ettiklerinde plastikle karşılaştılar. Mariana Çukuru’nda keşfedilen deniz kabuklusuna, vücudunda bulunan plastik nedeniyle Eurythenes plasticus adı verildi.

Eurythenes plasticus’nun analiz edilen dört örneğinden birinde, mikrofiber plastiğe rastlandı. Bulunan mikrofiber, su şişelerinin üretiminde kullanılan plastiğe yüzde 83 oranında benziyor.

Plasticus’un keşfedilmesi çalışmasında görev alan Newcastle Üniversitesi’nden Dr. Alan Jamieson, hayvana bu ismi vermelerinin sebebi olarak analizde en göze çarpan şeyin plastik olmasını gösterdi.

Dünyadaki okyanusların yüzde 95’i hala keşfedilmemiş halde duruyor. Okyanuslar hakkında bilgi almak için bilim insanları, çalışmalar yapmaya devam ediyorlar. Okyanusların keşfi sürerken bir taraftan da kirletilmeye devam ediyor. WWF, okyanuslara her dakika ortalama bir kamyon plastik döküldüğünü açıkladı. Bu da her gün için 1440 kamyon plastiğin okyanuslara dökülmesi anlamına geliyor.

Okyanusların ve denizlerin kirletilmesi Eurythenes plasticus örneğinde de görüldüğü gibi deniz canlılarını derinden etkiliyor. Eurythenes plasticus, sadece örneklerden biri. WWF, 270’den fazla canlı türünün denizlerde ve okyanuslarda plastik kirliliğinden etkilendiğini belirtiyor. WWF’nin raporlarına göre deniz kuşlarının yüzde 90’ının midesinde plastik bulunuyor ve her yıl on binlerce deniz canlısı plastik kirliliği nedeniyle ölüyor.