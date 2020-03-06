Bir Semender Türünün Gen Haritası Çıkarıldı

Semenderler, ilginç özellikleri ile bilim insanlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Yapılan yeni bir çalışmada, beyinlerinin bir kısmı da dahil olmak üzere vücutlarının büyük bir kısmını yenileyebilen bir tür semenderin gen haritası çıkarıldı yani genomları dizilebildi.

Semenderler, doğada yaşayan en ilginç ve en dayanıklı canlılar listesinin en üst sıralarında yer alıyorlar. Semenderler, hiç beslenmeden uzun zaman yaşayabiliyorlar ve hatta vücutlarının büyük bir kısmını yenileyebiliyorlar.

Bu önemli özellikleri nedeniyle bilim insanları, uzun bir zamandır semenderler üzerinde çalışmalar yürütüyorlar. Yapılan yeni bir çalışmada vücudunun büyük bir kısmını yenileme yeteneği olan bir semender türü olan aksolotlların gen haritası çıkarıldı.

Kentucky Üniversitesi’nden bilim insanları, semenderin genomunu dizmeyi başararak, semenderlerin yeteneklerini insan sağlığı alanındaki gelişmeler için kullanmak istiyorlar. Geliştirilecek yeni genetik tedavilerle, insanların eksik uzuvlarının yeniden üretilebileceği düşünülüyor.

Kentucky Üniversitesi’nden araştırmacılar aksolotllarla ilgili yaptıkları açıklamada, hayvanların hemen hemen bütün vücutlarını yenileyebildiklerini belirttiler. Araştırmacılardan Randal Voss, “Yenileyemeyecekleri herhangi bir vücut parçası bulmak zor. Uzuvlar, kuyruk, omurilik, göz ve hatta bazı türlerde beynin yarısı yenilenebiliyor” dedi.

İnsan genomunu dizmek bilim dünyasında oldukça yaygın hale geldi. Ancak aksolotlların genomu insan genomondan on kat daha uzun olduğu için bilim insanları genomu dizerken yeni teknikler geliştirmek zorunda kaldılar.

Aksolotlun genom dizilimini elde eden araştırmacılar, bu noktadan sonra hayranlık uyandıran bu hayvanın vücut parçalarını nasıl yenileyebildiği üzerinde çalışmaya başlayacaklar. Araştırmacılar, bu araştırmadan elde edeceklerini sonuçları ileride insanların uzuv kayıplarında ve hastalıklarda kullanabilmeyi umuyorlar.