Ses ve video verileriyle çalışabilen yapay zekâ destekli animasyon modeli OmniHuman tanıtıldı.

Son yıllarda, ses tabanlı insan animasyonu teknolojileri hızla gelişse de mevcut sistemler, büyük ölçekli video üretim modelleri kadar verimli çalışamıyor. Bu da gerçeğe yakın animasyonlar oluşturmayı zorlaştırıyor. İnsan hareketlerini daha doğal ve akıcı bir şekilde yansıtan yeni nesil animasyon teknolojilerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor.

OmniHuman, insan animasyonundaki bu sınırlamaları aşmak için geliştirilen yeni bir yapay zekâ modeli. Hareket verilerini daha verimli kullanarak animasyonları gerçeğe daha yakın hale getirmeyi hedefliyor. Peki, OmniHuman neler sunuyor? İşte detaylar!

OmniHuman ile yepyeni bir dönem başlıyor

Diffusion Transformer tabanlı bu sistem, hareket verilerini eğitim sürecine dahil ederek daha gerçekçi animasyonlar üretiyor. Yeni model yüz yakın planından tam vücut görünümlerine kadar farklı açılardaki insan animasyonlarını destekleyebiliyor. Aynı zamanda yalnızca konuşma hareketlerini değil, şarkı söyleme ve insan-nesne etkileşimleri gibi detayları da işleyebiliyor.

OmniHuman, diğer ses tabanlı video üretim yöntemlerinden ayrılan bir yapıya sahip. Sistem, yalnızca sesle değil, video tabanlı verilerle de çalışabiliyor. Aynı zamanda kullanıcıların ses ve video verilerini bir araya getirerek daha detaylı ve esnek animasyonlar oluşturmasına imkan tanıyor.

OmniHuman, animasyon teknolojilerinde daha geniş bir kullanım alanı yaratmayı amaçlıyor. Farklı tarzlara uyum sağlayabilen yapısı ve ölçeklenebilir modeliyle, video üretim süreçlerinde yeni bir alternatif olarak öne çıkabilir. Önümüzdeki dönemde animasyon teknolojilerinde yaşanacak gelişmelerin neler getireceği ise şimdiden büyük bir merak konusu.

İşte yapılan örneklerden bazıları: