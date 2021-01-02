Son dönemlerde ülkemizde de popülaritesi giderek artan akıllı telefon üreticisi OnePlus, One Plus Nord için Android 11 tabanlı OxygenOS 11 açık beta güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor.

OnePlus, bir süredir test ettiği ve son olarak geçtiğimiz aylarda OnePlus 8 ve 8 Pro için yayınladığı Android 11 tabanlı yeni arayüzü OxygenOS 11'i OnePlus Nord'a getirmeye hazırlanıyor. Güncellemenin açık beta sürümünün önümüzdeki hafta yayınlanacağı açıklandı.

Kararlı sürüm yayınlanmadan önce açık beta kullanıcılarından gelecek geri dönüşlerle gerekli geliştirmeleri yapmayı hedeflediklerini belirten OnePlus'ın Şubat ayında kararlı sürümle kullanıcılarının karşısına çıkması bekleniyor.

OnePlus 7 ve OnePlus 7T de yakında açık beta güncellemesini alacak:

OnePlus yaptığı açıklamada aynı zamanda uzun zamandır güncelleme bekleyen OnePlus 7 ve 7T cihaz kullanıcılarının da çok yakında güncellemenin açık beta sürümünü alacağını belirtti.

OnePlus 7 ve 7T'de Android tabanlı OxygenOS için kapalı beta çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten OnePlus, tüm kullanıcılarının cihazlarında bu yeni arayüzü deneyimleyebilmeleri için çalıştıklarını söyledi.

OxygenOS 11 kullanıcılarına ne gibi yenilikler sunuyor?

OnePlus'ın kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarladığı OxygenOS 11, arayüz tasarımında pek çok yenilik sunuyor. Bunun yanında karanlık mod, zen modu ve oyun alanında yapılan geliştirmeleri de içeren OxygenOS, Instagram ve WhatsApp için eklenen küçük bir pencerede hızlı yanıt özelliği gibi detaylarla da dikkat çekiyor.

Eğer yazımızda bahsi geçen OnePlus telefonlarından herhangi birini kullanıyorsanız, bu aralar güncellemelerinizi manuel olarak kontrol etmenizde fayda var. Çünkü OnePlus'ın bu açık beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte güncelleme sürecini hızlandıracağı düşünülüyor.