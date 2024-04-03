Bir Samsung yöneticisi, sanal asistan Bixby'nin yakında büyük değişiklikler göreceğini ifade etti. Asistan, üretken yapay zekâ desteği alacak.

Samsung’un ilk olarak 2017’de tanıtılan sanal asistanı Bixby, pek bekleneni verememiş ve yavaş yavaş unutulmaya başlamıştı. Şirketin yakın zamanda Galaxy AI ismini verdiği yapay zekâ özellikleri tanıtmasının ardından asistana neler olacağı merak ediliyordu.

Şimdi ise bir Samsung yöneticisi olan Won-joon Choi’den konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.Bir yönetici tarafından yapılan açıklamaya göre Bixby, hâlâ ölmedi.

Samsung, Bixby’yi üretken yapay zekâ ile donatmak istiyor

Samsung, geçen S24 telefonlarıyla tanıttığı yapay zekâ özelliklerinde Google ile ortaklık kurmuş ve Gemini Nano modelini kullanmaya başlamıştı. Bu da şirketin Bixby’i Google Gemini destekli bir asistanla değiştirebileceğini göstermişti. Ancak yeni açıklamalar, planın bu olmadığını ve şirketin Gemini gibi modelleri Bixby için bir rakip olarak gördüğünü gösterdi.

Choi, açıklamasında Bixby’e yeni bir rol vermeleri gerektiğini ve üretken yapay zekâ desteğinin ekleneceğini ifade etti: “Bixby’nin üretken yapay zekâ ile donatılabilmesi için rolünün yeniden tanımlanması gerektiğine inanıyorum.” Asistanın “daha zeki” olması ve daha doğal konuşmalar gerçekleştirmesi gerektiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Detaylar şimdilik bu kadar. Bixby’nin ne zaman bu güncellemeleri alacağını bilmiyoruz. Ancak Apple’ın önümüzdeki aylarda Siri’ye yapacağı gibi bir değişikliği Bixby’de de göreceğimizi tahmin edebiliriz. Asla istenilen seviyeye ulaşamayan sanal asistanın üretken yapay zekâ ile başarılı olup olmayacağını bekleyip göreceğiz.

Samsung, yapay zekâ özelliklerini daha fazla cihaza getirmişti: