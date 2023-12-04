İddialara göre Samsung, 2025 yılında piyasaya çıkacak olan Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modellerinde kendi geliştirdiği kamera sensörlerinin yerine Sony'nin kamera sensörlerini kullanacak.

Sony, Samsung Galaxy S22 ve S22+ modellerinde ISOCELL GN5 50MP kamera sensörlerini kullanıyordu. Bu yılın Galaxy S23 ve 23+ modellerinde ise 50MP GN3 kamera sensörü yer almıştı. Yakın zamanda piyasada görmeye başlayacağımız Galaxy S24 ve S24+'larda da aynı sensörün yer alması bekleniyor. Gelen son haberlere göre ise Galaxy S25 ve S25+ modellerinde Samsung, Sony ile çalışmaya başlayacak.

Daha önce de Samsung ürünleri hakkında detaylı bilgiler sızdıran @Tech_Reve adlı X kullanıcısı, 2025 yılından itibaren Samsung'un kamera sensörleri için Sony ile çalışacağını öne sürdü. Söz konusu kamera sensörünün hangisi olduğuna dair bir detay paylaşmadı. Sony'nin bu durumda Samsung'a var olan kamera sensörlerinden birini mi sunacağı yoksa yeni bir sensör mü geliştireceği de belli değil.

Kulislerde dolaşan iddialara göre Samsung'un gözü Sony'nin kamera lenslerinde

Aynı kullanıcı, Samsung'un 200 MP'lik bir 1 inçlik sensör geliştirdiğini de ifade etti yani görünüşe göre Samsung, yeni amiral gemisi modellerinde bu kamera sensörünü de kullanacak. Bu yeni ISOCELL sensör 0.8µm piksellere, çift-piksel otomatik odaklanmaya ve sensör içi entegre kesit zoomlamaya imkân verecek. Samsung Galaxy S25 serisi hakkında bir diğer söylenti ise Samsung'un 3nm tabanlı 10 çekirdekli Exynos 2500 işlemci ile geleceği yönünde.

Samsung'un daha Galaxy S24 serisi gelmeden Galaxy S25 serisi konuşulmaya başlanmış durumda. İmkânınız olması durumunda Samsung Galaxy S24 serisine geçer miydiniz? Yoksa bir yıl daha bekleyip Galaxy S25 serisini mi tercih ederdiniz?