OnePlus 7'nin Tasarım Detaylarını Ortaya Çıkaran Video

OnePlus 7'yi 360 derecelik açıyla gösteren bir video sızdırıldı. Videoda ortaya çıkan görüntülere göre OnePlus 7, OPPO F11 Pro'ya oldukça benzer olacak.

OnePlus 7’ye dair bazı görseller sızdırıldı. Sızdırılan tasarımlar ve özellikler, resmi olarak onaylanmamış olsa da kaynağın Çinli akıllı telefon üreticisine oldukça yakın olduğu söyleniyor. Sızan görsellere bakılacak olursa telefon, OnePlus’ın kardeş şirketi olan OPPO’nun orta segment telefonu OPPO F11 Pro’ya oldukça benzer olacak.

İki cihazın en belirgin ortak noktası, telefonun üstünde tam ortasında bulunan kızaklı selfie kamerası olarak karşımıza çıkıyor. Kızaklı kamera tasarımı, önceki telefonların aksine ekranın çerçeve oranını düşürerek daha yüksek bir ekran gövde oranı yakalanmasını sağlıyor. Arka tarafta çıkıntılı bir çift kamera kurulumu görünürken tıpkı OnePlus 6T’deki gibi bu cihazda da geniş açı bizleri karşılıyor. Bu, geniş açılı sensörün olup olmadığını kanıtlamıyor ancak en muhtemel senaryo olarak karşımıza çıkıyor.

530 dolarlık bir fiyata sahip olan OnePlus 6T, fotoğraf konusunda oldukça önemli bir gelişim kaydetmişti. OnePlus 7’nin de 560 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması beklenirken her zaman olduğu gibi şirketin bu telefonunda da en güncel yonga setini (Snapdragon 855) kullanması bekleniyor.

Minimum 6 GB RAM ile gelmesi beklenen telefonun premium OnePlus 7 modelinin 10 GB’lık bir RAM ile geleceği düşünülüyor. Tabii şirketin geçen sene yaptığı 12 GB RAM atağından sonra bu çok da etkileyici gelmeyebilir.

Telefonun alt tarafında iki adet hoparlör bulunuyor. Aralarında ise USB Type-C girişi yer alıyor. Ayrıca şirketin geçen sene aldığı 3,5 mm kulaklık girişi konusundaki kararında geri adım atmaması ve kulaklık girişinin bu telefonda da yer almaması bekleniyor.

Telefonun çıkış tarihine dair söylentiler ise Mayıs ayının ortalarını işaret ediyor. Telefonun çıkış tarihi yaklaştıkça telefonun özellikleri de netleşmeye başlayacaktır.