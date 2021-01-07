OnePlus, Kamera Donanımları İçin Devasa Yatırımlar Yapacak

OnePlus CEO'su Pete Lau, Weibo üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kendisine gelen bir paylaşıma yanıt veren Lau, OnePlus olarak kamera kalitesini artırmak için çok büyük bir yatırım yapacağını açıkladı. Lau, OnePlus'ın sektörün en iyisi olma hedefinin olduğunu söylüyor.

Rekabetin çok yüksek olduğu akıllı telefonların en kritik donanımlarından bir tanesi, kameralar. Bugün pek çok teknoloji şirketi, daha giriş seviye modellerinde bile üçlü kamera kurulumları tercih eder hale geldi. Üstelik tüketiciler de yeni bir akıllı telefon almadan önce ince eleyip sık dokuyor, hayallerindeki telefonun kamera kalitesinin nasıl olduğunu öğrenmeden hareket etmiyorlar.

Akıllı telefon sektörünün önde gelen isimlerinden bir tanesi haline gelen OnePlus da kamera kalitesinin ne kadar önemli olduğunu görmezden gelmiyor gibi görünüyor. Şirketin kurucu ortaklarından olan ve hali hazırda da CEO'luk görevini yürüten Pete Lau, Weibo'da kendisine gelen yorumu değerlendirdi. Lau tarafından yapılan açıklamalara göre OnePlus, telefonlarında kullanılan kameraların kalitesini artırabilmek için devasa yatırımlar yapacak.

OnePlus, kamera kalitesi konusunda sektörün bir numarası olmak istiyor

Pete Lau'nun açıklamalarına göre OnePlus'ın, sektör için iddialı bir hedefi var. Bu hedef kapsamında da sektörün en iyisi olabilmek için çalışacaklarını söyleyen OnePlus CEO'su, kendine ve şirketine fazlasıyla güveniyor gibi görünüyor. Ancak bunun o kadar da kolay bir şey olmadığını açıkça ifade etmek gerekiyor.

İşte Pete Lau'nun yaptığı o açıklama

Akıllı telefonlara ait kameraların kalitesi dediğimizde, pek çoğumuzun aklına doğrudan Xiaomi geliyor. Hatta şirket, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Mi 11 isimli akıllı telefonunun kamera performansıyla da kendine hayran bırakmayı başardı. Ancak Xiaomi, kamera kalitesi konusunda bugünlere kolay gelmedi. Şirket, 2018 yılında sadece kamera kurulumları üzerine çalışacak özel bir birim kurdu. Uzunca bir süre çok ciddi çalışmalar içinde olan bu birim, özellikle de 2020 yılında çok iyi işler başardı. Ayrıca Samsung, Apple ve Huawei gibi teknoloji devlerinin akıllı telefonlarında sunduğu kamera kalitesi de ortada. Kısacası OnePlus'ın çok ciddi rakipleri var ancak amacına ulaşması imkansız da değil.