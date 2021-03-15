OnePlus 9 Pro'nun Gerçek Görüntüleri Yayınlandı

OnePlus CEO'su Pete Lau, önümüzdeki hafta tanıtılacak olan OnePlus 9 Pro'nun fotoğraflarını paylaştı. CEO tarafından paylaşılan fotoğraflar, Çinli üreticinin yeni amiral gemisinin nasıl görüneceğini ortaya koydu.

Son dönemlerin en formda akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, yeni OnePlus 9 amiral gemisi serisini önümüzdeki hafta tanıtacak. Tanıtıma artık sayılı günler kalmışken serideki cihazlara dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bu seferki bilgiler ise doğrudan firmanın CEO'su Pete Lau'dan geldi.

Gün içerisinde Twitter hesabından takipçileriyle etkileşime geçen CEO, OnePlus 9 Pro'yu tüm çıplaklığıyla ortaya koyan bazı fotoğraflar paylaştı. OnePlus 9 Pro'nun 'Morning Mist' renk seçeneğini gösteren fotoğraflar, yalnızca cihazın rengini ortaya çıkarmakla kalmadı aynı zamanda tasarım detaylarını da tüm yönleriyle sergiledi.

OnePlus 9 Pro böyle gözükecek:

Fotoğraflara baktığımız zaman OnePlus 9 Pro'nun beklendiği gibi kavisli bir ekrana ve sol tarafa yerleştirilmiş delik tasarımlı ön kameraya sahip olduğunu görüyoruz. 6,7 inç büyüklüğünde olması beklenen bu ekranda çerçeveler oldukça ince tutulmuş gibi görünüyor.

Cihazı arka tarafa çevirdiğimizdeyse sol üst köşeye yerleştirilmiş Hasselblad imzalı dörtlü arka kamera kurulumu ve tam ortaya yerleştirilmiş bir OnePlus logosu bizleri karşılıyor. LED flaş da yine bu çıkıntılı modül içerisinde yer alıyor.

OnePlus 9 Pro neler sunacak?

Teknik özelliklerden de bahsetmek gerekirse daha önceleri ortaya çıkan raporlara göre OnePlus 9 Pro, WQHD+ çözünürlüğü ve 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6,7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Parmak izi okuyucusu, önceki OnePlus amiral gemilerinde olduğu gibi ekranın altına yerleştirilecek.

Hasselblad markalı arka kameraların 48 MP'lik Sony IMX789 sensör ve 50 MP Sony IMX 766 dahil olmak üzere 3.3x optik yakınlaştırmayı destekleyen 8 MP telefoto sensörü ve 2 MP derinlik sensörlerinden oluşması bekleniyor.

Donanım tarafındaysa cihazın gücünü Snapdragon 888 yonga setinden alması bekleniyor. Yonga setine ek olarak 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama da cihazda yer alacak. Son olarak cihaz, 65 W kablolu hızlı şarjı ve 50 W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak.

Yeni OnePlus 9 serisi, 23 Mart tarihinde düzenlenecek bir lansman etkinliğiyle piyasaya sürülecek. Cihazlara dair daha fazla özelliği ve fiyat bilgisini de bu etkinlikte öğrenebileceğiz. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.