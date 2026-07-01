OnePlus, çok uygun fiyata 8000 mAh batarya, Dimensity 6360 işlemci gibi özellikler sunan N6 telefonunu duyurdu

Önde gelen telefon markalarından olan OnePlus, bütçe dostu modelleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyordu. Şimdi ise firma, tamamen yeni olan “N” telefon serisiyle karşımıza çıktı. Bu serinin ilk üyesi olacak OnePlus N6 resmen duyuruldu.

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OnePlus N6 modeli, uygun fiyatlı olmasına rağmen büyük batarya, iyi bir işlemci gibi teknik detaylarla geliyor. Cihazın önünde klasik delikli ekran tasarımı var. Arkada ise sol üste yerleştirilen kamera kurulumu görüyoruz. Telefon gece yeşili ve nane renk seçenekleriyle sunulacak.

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OnePlus N6 teknik özellikleri

Ekran 6,8 inç, 120 Hz, HD+, 1200 nit, IPS LCD İşlemci Dimensity 6360 RAM 4/6 GB Depolama 128 GB Arka kamera 50 MP Ön kamera 8 MP Batarya 8000 mAh (45W) İşletim sistemi OxygenOS 16 (Android 16)

Telefonda 6,8 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızı, 1200 nit parlaklık ve HD+ çözünürlük sunan IPS LCD bir ekran var. Dimensity 6360 işlemciden güç alıyor ve 4/6 GB RAM ile geliyor. Depolama tarafında ise 128 GB karşımıza çıkıyor. Arka tarafta 50 MP’lik kamera, önde ise 8 MP’lik selfie kamerası var.

Telefon Android 16 tabanlı OxygenOS 16.0 ile kutudan çıkacak. Firma 2 yıl işletim sistemi, 3 yıl ise güvenlik güncellemesi vadediyor. En önemli özelliği olan bataryasının kapasitesi ise 8000 mAh. Firmaya göre batarya 1600 şarj döngüsüne dayanabiliyor ve 7 yıllık kullanımdan sonra bile sağlığının %80’ini koruyor. Telefonun fiyatı 243 dolar olarak açıklandı.