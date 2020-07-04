OnePlus Nord Serisinin Tasarımı Yeni Videoyla Gözüktü

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen OnePlus Nord serisi için bir video yayınladı. Yayınlanan videoda serinin tasarımı da ortaya çıktı. Aynı zamanda yeni seri, Amazon'da da yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde son zamanların başarılı akıllı telefon üreticisi OnePlus, tanıtmayı planladığı yeni akıllı telefon serisini açıklamıştı. Şirket, yeni akıllı telefon serisinin isminin “Nord” olacağını söyleyerek bu konu hakkında daha önce ortaya atılan iddiaları da doğru çıkarmıştı.

Bugüne kadar OnePlus Nord serisinin nasıl bir donanıma sahip olacağı hakkında neredeyse hiçbir şey söylenmedi. Aynı şekilde, OnePlus Nord’un tasarımı hakkında da herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak bugün OnePlus tarafından yayınlanan bir tanıtım videosu, OnePlus Nord’un nasıl bir tasarıma sahip olacağını sonunda gösterdi.

OnePlus Nord serisinin tasarımı:

OnePlus, önümüzdeki hafta tanıtılması beklenilen OnePlus Nord için 1 dakikalık kısa bir video yayınladı. Şirket, video içerisinde cihazın birkaç görüntüsüne de yer verdi. Videoda görebildiğimiz kadarıyla OnePlus Nord serisi ön kısmında 2 kameranın bulunduğu delikli ekran tasarımına sahip olacak.

Videonun ilerleyen saniyelerinde OnePlus Nord, arka kısmıyla da karşımıza çıktı. Buna göre cihaz, arkasında oldukça ince bir tasarıma sahip uzunlamasına bir kamera kurulumu ile gelecek. Ayrıca cihazlar, kalınlık olarak da ortalama bir akıllı telefon kalınlığında olacak.

OnePlus Nord, Amazon'da gözüktü:

Videonun yanı sıra OnePlus Nord’un bir modeli, Amazon Hindistan’da da gözüktü. Cihazın Amazon üzerindeki sayfasında hangi işlemciye sahip olacağının bilgisi de yer aldı. Bu sayfaya göre OnePlus Nord, Qualcomm’un 5G destekli işlemcisi Snapdragon 765G ile alıcı bulacak.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra OnePlus Nord serisinin diğer üyelerinin nasıl bir donanıma, görünüme veya fiyata sahip olacağı bilinmiyor. Ancak beklentilere göre yeni OnePlus serisi, 399 dolar gibi uygun bir başlangıç fiyatıyla çıkış yapacak.