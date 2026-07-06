Opel Temmuz 2026 kampanyaları, Corsa’dan Grandland’e kadar birçok modelde dikkat çeken indirimler ve avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Temmuz 2026 boyunca geçerli sıfır araç fiyat listesi, kredi fırsatları ve güncel kampanyalar Opel müşterilerini bekliyor.

Opel Temmuz 2026 döneminde hem içten yanmalı hem hibrit hem de elektrikli modellerinde önemli fiyat avantajlarıyla öne çıkıyor. Özellikle Corsa, Mokka, Astra, Frontera ve Grandland modellerinde uygulanan kampanyalı fiyatlar, sıfır araç satın almayı düşünenler için dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

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Temmuz 2026 Opel kampanyaları kapsamında bazı modellerde yüz binlerce lirayı bulan indirimler yer alırken, belirli versiyonlarda düşük faizli kredi ve nakit alım avantajları da sunuluyor. Elektrikli ve hibrit modeller için hazırlanan özel finansman seçenekleri, Opel’in Temmuz 2026 fırsatlarını daha da cazip hale getiriyor.

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Opel tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı Corsa 1.535.000 TL 1.395.000 TL Corsa Elektrik 2.101.000 TL 1.800.000 TL Frontera 2.221.000 TL 1.840.000 TL Frontera Elektrik 1.894.000 TL 1.600.000 TL Mokka 1.988.000 TL 1.800.000 TL Mokka GSE 3.570.000 TL 3.250.000 TL Astra 2.590.000 TL 2.290.000 TL Grandland 3.102.000 TL 2.386.000 TL Grandland Elektrik 2.485.000 TL 3.872.000 TL

Opel İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

Opel Corsa’da Düşük Faizli Kredi ve Ücretsiz Donanım Avantajı

Opel, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Corsa modelinde farklı donanım seviyelerine özel finansman fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında Edition AT8, Hybrid ve GS donanım seçeneklerinde 300.000 TL tutarında, 12 ay vadeli ve %0,99 faiz oranlı kredi imkanı bulunuyor.

Edition MT6 donanım seviyesinde ise 150.000 TL için 12 ay vadeli ve %0,99 faizli kredi desteği sağlanıyor.

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Corsa Elektrik’te Düşük Faizli Kredi ve Ücretsiz Renk Seçenekleri

Opel, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Corsa Elektrik modelinde avantajlı finansman desteği sunuyor. Kampanya çerçevesinde müşteriler, 300.000 TL tutarında kredi için 12 ay vadeli ve %0,99 faiz oranından yararlanabiliyor.

Finansman avantajına ek olarak siyah tavan, Grafik Gri renk ve metalik boya seçenekleri de ücretsiz olarak sunuluyor. Böylece Corsa Elektrik’i tercih eden müşteriler hem uygun kredi imkanından hem de ek donanım avantajlarından faydalanabiliyor.

Opel Frontera’da Kredi veya Nakit İndirim Avantajı

Opel, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Frontera modeli için müşterilere iki farklı satın alma fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında Frontera sahibi olmak isteyenler, 300.000 TL tutarında kredi için 12 ay vadeli ve %2,99 faiz oranlı ödeme seçeneğinden yararlanabiliyor.

Kredi kullanmayı tercih etmeyen müşteriler için ise 65.000 TL nakit indirim avantajı sağlanıyor. MY26 Frontera Hybrid araçlarda geçerli olan kampanyada ayrıca tüm opsiyonlar ücretsiz olarak sunuluyor.

Opel Frontera Elektrik’te Düşük Faizli Kredi ve Nakit İndirim Seçenekleri

Opel, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Frontera Elektrik modeli için batarya seçeneklerine göre farklı finansman avantajları sunuyor. 44 kWh bataryalı GS donanımda müşteriler, 300.000 TL kredi için 12 ay vadeli ve %0,99 faizli ödeme seçeneğinden yararlanabiliyor.

Opel Mokka’da Düşük Faizli Kredi ve 55 Bin TL’ye Varan Nakit İndirim

Opel, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Mokka modelinde hem finansman desteği hem de nakit indirim avantajı sunuyor. Kampanya kapsamında müşteriler, 300.000 TL tutarında kredi için 12 ay vadeli ve %0,99 faiz oranlı ödeme seçeneğinden yararlanabiliyor. Kredi kullanmayı tercih etmeyen müşteriler için ise 55.000 TL’ye varan nakit indirim fırsatı bulunuyor. Nakit indirim kampanyası, 2025 model yılına ait Mokka Edition AT8 versiyonu dışında geçerli olurken; siyah tavan, Grafik Gri renk, Bold Pack ve metalik boya seçenekleri de ücretsiz olarak sunuluyor.

Yeni Opel Astra’da Lansmana Özel 2 Milyon 290 Bin TL Fiyat

Opel, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Yeni Astra modelinde lansmana özel fiyat ve finansman avantajı sunuyor. GS donanımlı Yeni Astra, lansmana özel 2.290.000 TL fiyatla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanya kapsamında ayrıca 300.000 TL kredi için 12 ay vadeli ve %0,99 faiz oranlı ödeme imkanı sağlanıyor. Siyah tavan, Grafik Gri renk ve metalik boya seçenekleri de ücretsiz olarak sunularak Yeni Astra’da ek avantaj sağlanıyor.

Opel Grandland’da 400 Bin TL Kredide Düşük Faiz ve 125 Bin TL’ye Varan İndirim

Opel, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Grandland modelinde hem avantajlı kredi hem de nakit indirim seçenekleri sunuyor. Kampanya çerçevesinde tüzel müşteriler, 400.000 TL tutarında kredi için 12 ay vadeli ve %0,99 faiz oranlı finansman desteğinden yararlanabiliyor.

Kredi kullanmayı tercih etmeyen müşterilere ise Edition donanım seviyesinde 125.000 TL, GS donanım seviyesinde ise 105.000 TL nakit indirim fırsatı sağlanıyor. Ayrıca siyah tavan, Grafik Gri renk ve metalik boya seçenekleri de ücretsiz olarak sunularak Grandland alımlarında ek avantajlar sağlanıyor.