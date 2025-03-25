OpenAI, yapay zekâ hizmetlerinin daha iyi ve daha verimli kullanılabilmesini sağlayacak yeni eğitim setini kullanıma sundu.

OpenAI, yapay zekâ sektöründe yeni olanlar ve kendini geliştirmek isteyenler için ücretsiz bir eğitim platformu olan OpenAI Academy'yi tanıttı.

Bu yeni çevrim içi kaynak merkezi, ChatGPT ve Sora gibi yapay zekâ araçlarını daha verimli bir şekilde kullanmayı öğrenmek isteyen herkes için hayata geçirilmiş durumda.

Üstelik tamamen ücretsiz

Şirketin blogu üzerinden duyurulan OpenAI Academy, yapay zekânın yaygınlaşmasını ve herkes tarafından kullanılabilirliğini artırmayı amaçlıyor. Şirket bu yeni eğitim kapsamında katılımcılara eğitim materyalleri, canlı etkinlikler ve uzman görüşleri sunuyor. Üstelik tek yapmanız gereken yalnızca bir OpenAI hesabına sahip olmak.

Bu akademi, internetteki diğer yapay zekâ kaynaklarından farklı olarak doğrudan ChatGPT’nin yaratıcıları tarafından hazırlanmış eğitim içeriklerine sahip.

Yapay zekânın hızla geliştiği bugünlerde sektörün liderlerinden kabul edilen ChatGPT'yi ne gibi alanlarda ve nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz büyük önem taşıyor.