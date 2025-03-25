OpenAI, ChatGPT'nin sesli modunu güncelledi. Yeni güncelleme, bazı sorunları çözerken sesli modu çok daha ilgi çekici, yaratıcı ve doğrudan hâle getiriyor.

OpenAI, dünyanın en popüler yapay zekâ modeli ChatGPT’de gelişmiş sesli mod da sunuyordu. Bu mod, sohbet botunun insan benzeri bir sese sahip olmasına ve onunla sohbet etmenize olanak tanıyordu.

Şimdi ise gelişmiş sesli mod konusunda bir gelişme yaşandı. Şirket, dün yepyeni bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme, ChatGPT’nin sesli modunu bir üst seviyeye taşıyor.

Sözünüzü kesmeyecek, daha yaratıcı cevaplar verecek

Gelişmiş sesli modu kullananların ücretsiz veya ücretli olmaları fark etmeksizin yaşadığı bir sorun vardı. Bu da, siz konuşurken kısa bir boşlukta bile ChatGPT’nin sözünüzü kesip yanıt vermeye başlamasıydı. OpenAI, güncellemeyle sorunu çözdüğünü ve artık araya girmeyeceğini söylüyor.

Bunun dışında şirket, sesli modun cevaplarında artık çok daha doğrudan, ilgi çekici, öz, spesifik ve yaratıcı olabileceğini ifade etmiş. Tabii ki bu özellikler, büyük oranda ücretli ChatGPT abonlerini ilgilendiriyor.

OpenAI’ın ChatGPT’de yaptığı bu güncelleme, sesli asistanlara yönelik hamlelerin artmasından sonra geliyor. Neredeyse tüm şirketler, insan gibi konuşabilen asistanlar çıkarmaya başlamıştı ve onların ne kadar “doğal konuştuklarına dair” büyük bir yarış vardı.